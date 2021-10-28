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На автозаправці у Харківській області сталась масштабна пожежа

Автор: Анна Полисученко

28 жовтня о 04:31 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району на АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 м куб.). Внаслідок цього стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки. О 05:48 пожежу локалізовано на площі 250 кв. м.

Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС наразі немає.

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ХарківПожежаАЗС