Автогражданка в ассортименте
17 июня президент подписал новый Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", который Верховная Рада одобрила 21 мая 2024 года.
Закон направлен на усиление защиты прав потребителей и повышение качества страховых услуг на уровень стран ЕС. Согласно закону (как новому, так и предыдущему) владельцы транспортных средств обязаны страховать гражданскую ответственность перед третьими лицами на случай причинения им вреда во время ДТП.
Проще, обязательное автострахование – это знакомая водителям Автогражданка. Без этого полиса на дорогу лучше не выезжать, поскольку это может привести к штрафам или большим финансовым рискам, если вдруг случится ДТП.
Но как выбрать лучший полис, чтобы учесть и требования закона, и собственные выгоды?
Рассматриваем варианты
Автогражданка онлайн
Самый простой и удобный вариант — оформить полис ОСАГО онлайн. В ARX это можно сделать за 5-7 минут на сайте компании
Плюсы этого полиса:
- Оформить можно, используя только телефон, из любого удобного места
- Полис приходит на электронную почту;
- Рассчитать стоимость полиса можно заранее
Полис можно не распечатывать. В украинском законодательстве электронный полис имеет ту же юридическую силу, что и бумажный.
Автогражданка бумажная
Если вы придерживаетесь традиций или не всегда имеете под рукой телефон, то можно оформить бумажную автогражданку. В офисах страховой компании ARX вам всегда помогут это сделать.
Плюсы этого полиса в том, что вы не зависите от технических сбоев и зарядки телефона.
Добровольная автогражданка
Согласно законодательству, максимальная выплата потерпевшему, которую может осуществить страховая компания по обязательной автогражданке, составляет 160 000 грн по имущественным убыткам и 320 000 грн за причиненный вред жизни и здоровью.
Этого может быть недостаточно при ДТП, особенно если у потерпевшего дорогая машина
Расширить классический полис ОСАГО можно, купив добровольную Автогражданку. В ARX такой полис cтоит недорого, но расширяет покрытие от 50 тыс. грн до 1 млн грн. Приобрести такую страховку можно даже в том случае, если основной полис оформлен в другой компании.
Автогражданка «Все включено»
Полис, дающий максимальную защиту – это автогражданка «Все включено»
Он включает в себя 3 разных продукта:
- Автогражданка;
- КАСКО «Прямий захист»;
- Дополнительное покрытие до 1 млн грн.
Это комплексная страховая программа, которая обойдется дешевле, чем если покупать каждый полис отдельно. Особенно полезным тут будет дополнительное покрытие. В случае ДТП по вашей вине пострадавшим могут покрыть ущерб на сумму до 1 млн грн, а не на стандартную сумму.
Этот полис также можно купить онлайн.
Дополнительные преимущества Автогражданки
Дополнительно каждый полис Автогражданки в ARX предлагает услугу «Автоконсьерж», предусматривающий помощь на дороге (эвакуацию или буксировку автомобиля, ремонт, зарядку аккумуляторной батареи, доставку горючего, аварийное открытие замков, дверей и т.п.).
А чтобы сделать жизнь клиента еще комфортней, ARX разработал удобное страховое приложение для телефона MyARX, где можно хранить все свои договоры, продлевать их и приобретать новые, общаться с компанией, следить за этапами страхового дела и много другое. С этим приложением вы ничего не забудете, все ваше страхование под контролем.
Выбирая свою автогражданку в ARX, вы можете быть уверены в ее надежности и страховых выплатах, поскольку компания работает уже 30 лет, занимая ведущие позиции на рынке в Украине. Безопасность в дороге начинается с Автогражданки от ARX!