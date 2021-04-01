"Автострада" отримала кредитний рейтинг "crВBB" і страхове покриття компанії Euler Hermes

Група компаній Автострада отримала найвищий із можливого в Україні кредитний рейтинг "crВBB" від інформаційно-рейтингового агентства Credo Line та страхове покриття компанії Euler Hermes для купівлі спеціалізованої техніки Wirtgen.

Автострада розширить власний парк високотехнологічної спеціалізованої дорожньо-будівельної техніки від одного з найкращих світових виробників Wirtgen і придбає додаткові 60 одиниць. Гарантом цієї угоди став лідер міжнародного ринку страхування експортних кредитів і інвестицій – компанія Euler Hermes.

Страхове покриття від німецького агентства Euler Hermes стало можливим після того, як ним були детально проаналізовані юридичні та фінансові документи Групи компаній Автострада та отримано підтвердження високого рівня кредитоспроможності й фінансової стійкості - на рівні "crВBB" від агентства Credo Line.

Група компаній Автострада отримала найвищий кредитний рейтинг, адже він не може бути вищим за суверенний рейтинг країни де працює компанія.

Інформаційно-рейтингове агентство Credo Line стратегічно співпрацює з усіма основними світовими кредитними рейтинговими агентствами (ECAs), а також експортними компаніями, міжнародними та українськими банками, факторинговими компаніями та іншими міжнародними фінансовими інститутами. У процесі рейтингової оцінки проведено аналіз ключових показників Групи Автострада: фінансові можливості, наявність активів, кредитне навантаження, прозорість ведення бізнесу. Також проаналізували економічну ситуацію в країні й в галузі.

"Отримання найвищого кредитного рейтингу та страхового покриття від Euler Hermes – це чергове підтвердження статусу Групи компаній Автострада, як надійної та стабільної компанії-партнера. У часи пандемії та нестабільної економічної ситуації таке рішення німецького агентства показує рівень довіри не лише до компанії, а й до держави загалом", - коментує Максим Шкіль, голова холдингу MC Capital.

Група компаній Автострада створює якісні дороги завдяки професійній команді та сучасній спецтехніці.

"Наш фокус - інновації. Ми постійно вдосконалюємо наші технології, оновлюємо автопарк, наші заводи та виробничі бази це будівельні майданчики преміум-класу останніх поколінь – тож ми готові до реалізації наймасштабніших проектів" - підкреслив голова холдингу MC Capital.