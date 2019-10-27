Автори законопроекту №1210 позбавляють промисловість стимулу для розвитку, - Новинський

Автори законопроекту №1210 позбавляють гірничодобувну промисловість стимулу для розвитку. Про це в ефірі на ТРК "Сігма" заявив народний депутат Вадим Новинський.

"Є законопроект, який зареєстрований у ВР 1210, автори його представники партії "Слуга народу". І ці законопроекти розглядаються профільним комітетом з податкової політики. Закон передбачає збільшення ренти платежів в 4 або 5 разів, порівняно з тим, що є зараз. Якщо цей законопроект буде прийнятий, то це призведе до дуже негативних наслідків в економіці", - зазначив Новинський.

Він підкреслив, що зараз гірничо-металургійний комплекс – це бюджетоутворюючий комплекс, це "основа і хребет нашій економіці", а підприємства гірничо-збагачувального комплексу є великими донорами бюджету.

"Якщо збільшити навантаження на цю частину, рентні платежі збільшити, то тоді в іншому місці всі зменшиться. І тоді підприємства до бюджету не будуть платити в тому обсязі, в якому ми зараз платимо. Платежі зменшаться і це призведе до того, що держава цим неправильним рішенням поставить вітчизняні підприємства гірничодобувної галузі в неконкурентне становище порівняно з іншими", - сказав Новинський.

На його думку, держава повинна встановлювати правила, які відповідають кільком критеріям.

"Перше – передбачуваність, друге – довготривалість цих правил. Не можна змінювати щороку правила гри на ринку, це призведе до недовіри, як вітчизняних інвесторів, так і зарубіжних. І третє. Ці правила повинні бути адекватними, як в інших країнах світу. Принаймні не гірші і не повинні ставити вітчизняну промисловість в незручне становище порівняно з іншими країнами", - сказав Новинський.

Політик вважає, що автори законопроекту не розуміють, що роблять, і просто ставлять в неконкурентне становище нашу гірничодобувну промисловість, позбавляють стимулу для розвитку.

"Ми проводимо роз'яснювальну роботу щодо цього законопроекту і вже багато депутати і члени нової команди в Кабінеті міністрів розуміють, що ця ініціатива шкідлива і вона не принесе додаткових доходів до бюджету", - розповів Новинський.