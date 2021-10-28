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Авторизуватися в "Дії" можна не на всіх телефонах: чому

Автор: Сергій Пишкін

"Дія" вміє обмежувати доступ до застосунку на деяких смартфонах. Це стосується користувачів, які мають root-права на Android або Jailbreak на iPhone.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник.

За словами Баника, після встановлення "Дії", застосунок зберігає свої дані в системних файлах смартфону, до яких більшість користувачів не мають доступу.

Водночас якщо на телефоні Android є root-права або на iPhone Jailbreak (режим "суперкористувача", тобто коли людина має права на доступ до системних файлів смартфону й з можливість редагувати їх) - "Дія" перевіряє це й блокує авторизацію, оскільки пристрій не є безпечним для використання документів.

"Якщо на телефоні з Android є root-права або "джейлбрейк" на iPhone, то на такому пристрої неможливо авторизуватися в "Дії". Сам застосунок перевіряє чи є такі доступи на цьому смартфоні, якщо так, то він вважає, що цей пристрій не є безпечним для використання документів", - заявив Баник.

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Дія