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Авторам проєкту про зміну гімну України краще взяти в руки зброю, - Зеленський

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Київ, Неділя 03 квітня 2022 00:17
Авторам проєкту про зміну гімну України краще взяти в руки зброю, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський виступив проти законопроєкту про зміну національного гімну України. Глава держави порадив його авторам взяти в руки зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"У мене питання цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що - видатні поети? Може, ви відзначилися чим-небудь у боях за Україну? Або зараз така година прийшла, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться?",- заявив Зеленський.

Він закликав політиків, які пропонують змінити гімн, заспокоїти емоції.

"Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів, пропозицій варто було б взяти зброю в руки і відправитися на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Тільки там що-небудь зрозумієте. І навіть якщо випадково за що-небудь подібне проголосують, все одно мого підпису під такими законопроєктами не буде. Не витрачайте час", - сказав він.

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