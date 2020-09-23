Автор листа з отрутою для Трампа вимагала, щоб він знявся з виборів

Мешканка Канади, 53-річна Паскаль Фер'є, підозрювана у відправленні президенту США Дональда Трампа листа з рицином, закликала його зняти свою кандидатуру на майбутніх виборах. Жінка обіцяла скористатися зброєю, якщо "лист з подарунком" не спрацює.

Про це повідомляє агентство Assotiated Press з посиланням на судові документи.

У листі Фер'є називала Трампа "потворним клоуном-тираном" і вимагала "здатися і забрати заявку на ці вибори".

"Тому я зробила вам "особливий подарунок", щоб ви прийняли рішення. Цей подарунок знаходиться в цьому листі. Якщо це не спрацює, я підберу ефективніший рецепт отрути або скористаюся зброєю, коли зможу приїхати", - цитує АР витяг з записки.

Паскаль Фер'є з Квебека була заарештована на кордоні США і Канади, і 22 вересня вона вперше постала перед судом федерального суду в Буффало, штат Нью-Йорк. Їй пред'явлено звинувачення в загрозі президенту.

Агентство зазначає, що, за даними Федерального бюро розслідувань (ФБР) США, шість аналогічних листів, також відправлених з Канади, були перехоплені у вересні в штаті Техас. На них були виявлені відбитки пальців Фер'є.

Ці листи "містили ті ж формулювання", що і лист, адресований Трампу, і були відправлені людям, пов'язаним з установами, де Фер'є відбувала покарання в 2019 році.

Згідно з онлайн-записами, Фер'є потрапила до в'язниці округу Ідальго (Техас) в березні 2019 року за двома звинуваченнями в незаконному носінні зброї і за одним звинуваченням у фальсифікації державних архівів.

Нагадаємо, раніше ФБР і Секретна служба США почали розслідувати справу щодо відправки главі Білого дому Дональду Трампу пакета з отрутою рицином. Слідчі вважають, що посилка прийшла з Канади. Фахівці вивчають подібні посилки, відправлені за кількома адресами в Техасі, які можуть бути пов'язані з тим же відправником в Канаді.

Зазначимо, що не вперше американського президента намагаються отруїти за допомогою рицину, один з випадків стався у 2018 році.

Крім того, у 2018 році в Міністерство оборони США невідомі особи відправили дві посилки, що містять високотоксична речовина рицин.