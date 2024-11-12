Автономный обогреватель в авто: как работает и нужен ли он вообще

С приходом холодов наиболее активные водители начинают задумываться об автономном обогревателе в машине. Между тем, на самом деле это устройство не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Когда водители говорят об автономном обогревателе автомобиля (также известен как предпусковой подогреватель), прежде всего подразумевают дополнительную систему, которая интегрируется в автомобиль. И чаще всего она взаимодействует с системой охлаждения двигателя. Эта система может по-народному называться подогревателем, вебасто (по бренду одного из известных производителей), серо (по названию удачной модели прошлых лет) или "автономкой".

Как устроен автономный обогреватель для авто

Автономный обогреватель, сжигая бензин или дизтопливо в своем котле, подогревает антифриз в системе охлаждения двигателя, обеспечивая его циркуляцию через климатическую установку машины (штатную печку). Благодаря этому штатный отопитель становится эффективным даже при холодном двигателе, хотя и двигатель из-за антифриза тоже подогревается. И когда водитель морозного утра выходит к машине, он получает не только Африку в салоне и чистые окна, но и прогретый двигатель.

Обычно автономные обогреватели можно запрограммировать на автоматическое включение (из-за температуры двигателя или салона), они также управляются дистанционно с брелка или смартфона. Автономки очень мощные по сравнению даже с лучшими штатными системами климат-контроля автомобилей.

Из отрицательных моментов можно отметить то, что при установке обогревателя на машину придется вмешиваться в систему охлаждения двигателя, в топливную систему автомобиля и в его электрооборудование. Это довольно сложные работы, ошибки в которых приводят к понижению надежности автомобиля в целом. Поэтому здесь важно обращаться к профессиональным инсталляторам, квалифицированным и ответственным.

Оборудовать машину таким дополнительным оборудованием недешево, вместе с инсталляцией в машину качественная система обойдется в 500 – 1000 долларов.

Как работает автономный обогреватель салона

На фоне других дополнительных устройств комфорта (даже штатных для авто), автономный отопитель греет не отдельный элемент салона (сидение, стекло, руль). Он быстро создает комфортную температуру всему интерьеру, ведь фактически использует заводскую отопительную систему машины.

Полезным автономный обогреватель бывает не только в морозы, но и в разного рода зимнюю непогоду. В частности, запотевания всего салона во время стоянки или оледенения окон во время зимнего дождя, когда машина в течение нескольких часов покрывается слоем льда.

Также помимо большего комфорта и безопасности автономка помогает владельцу экономить деньги. Потому что использование его на запаркованном автомобиле вместо штатного отопителя экономит немало горючего: благодаря более высокой эффективности автономки, которой не нужен работающий двигатель машины. Да и ресурс двигателя, кстати, тоже будет экономиться.

Если коротко

Оборудование легкового автомобиля автономным обогревателем – операция сложная и дорогая. И при том в условиях украинских зим реальная потребность в таком устройстве возникает не каждый день и не каждый водитель. А если вам надоела влажность и холод в салоне, разберитесь со штатным отоплением – в любом случае это будет дешевле, чем установить "автономку".