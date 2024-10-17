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Автомобильный концерн Stellantis может ликвидировать сразу несколько легендарных марок: в чем причина

Четверг 17 октября 2024 13:21
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Автомобильный концерн Stellantis может ликвидировать сразу несколько легендарных марок: в чем причина Фото: Stellantis может ликвидировать сразу легендарные марки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Автомобильный концерн Stellantis может ликвидировать сразу несколько известных брендов, которые в последнее время убыточны. Но у них есть еще 2-3 года, чтобы спасти положение.

Об этом заявил генеральный директор корпорации Stellantis Карлос Таварес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Automotive News.

Он заявил, что новое руководство начнет пересматривать состав Stellantis и есть вероятность, что не все 14 брендов переживут этот процесс. Пока они защищены и профинансированы - по меньшей мере до 2026 года.

Такие крупные бренды, как Fiat, Opel/Vauxhall, Citroёn и Peugeot, оптимизация вряд ли коснется. Сейчас линейка Chrysler сейчас состоит только из минивэна Pacifica, однако в следующем году американская марка намерена вернуть Voyager, а в 2026 году выпустить кроссоверы вместе с Dodge. Бренд Ram в последнее время испытывает серьезные проблемы с качеством, которые недавно привели к отзыву почти полтора миллиона машин по всему миру.

Кроме того, под вопросом может оказаться судьба DS Automobiles, а также Maserati, продажи которой в 2024 году рухнули. При этом последняя готовит целый ряд новинок: электромобиль MC20, новый флагманский кроссовер, а также седан, который заменит Quattroporte.

В 2026 году у Тавареса истекает контракт, и продлевать его концерн не будет. В настоящее время идет поиск преемника на должность генерального директора Stellantis, имя которого должно раскрыть в конце 2025 года.

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