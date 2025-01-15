Автомобильные шины для грязи: как выбирать правильную модель

Конечно, в первую очередь так называемая "грязевая" резина предназначена для внедорожников и мощных кроссоверов с полным приводом. Но следует признать, что даже легковой моноприводной машине добавить проходимости на мокром грунте могут правильные шины.

Ведь большинство, проблем, которые получают в грязи даже мощные внедорожники 4х4, объясняются тем, что они обуты в неподходящие покрышки. Протектор с мелкой нарезкой быстро замыливается грязью и таким образом гладкие колеса прокручиваются в болоте и скользят по колеям - так что не помогает и привод на все четыре колеса. А с другой стороны, одна только пара колес с "зубастыми" шинами при правильных действиях водителя может вытащить машину из мягкого грунта или жидкого болота.

Какие бывают шины для грязи

Специальные шины для грязи маркируются как МТ (Mud Terrain) и АТ (All Terrain). И к сожалению, выпускаются они только в размерностях для внедорожников - с небольшим посадочным диаметром на диск, с высоким профилем и значительной шириной. Принципиальные их отличия - большие шашки протектора и значительное расстояние между ними. Так сделано, чтобы мокрый грунт не залеплял протектор, превращая шину в гладкое скользкое колесо, которое не может цепляться за дорогу. Однако, отметим, что для владельцев легковых авто тоже есть варианты, о которых мы упомянем ниже.

Итак, есть параметры, при наличии которых шину можно считать пригодной для более-менее уверенного движения по грязной дороге.

Грубая нарезка протектора. Рисунок с крупными блоками и большим расстоянием между ними поможет и в грязи, и на сухом грунте, и на каменистой дороге в горах, и на мокрой траве.

Высокий профиль боковины. Словно спортивные шины с низким профилем (низкой боковиной) уязвимы на плохой дороге, потому что их легче повредить в колее, в промоинах на проселочных дорогах, и конечно, на камнях.

Усиленная боковина. Есть модели, производители которых принципиально подчеркивают об использовании особо прочного каркаса. Это бережет шину от повреждений боковин - при ударах о жесткие выступы, камни, края старых путей. С такой резиной водитель может двигаться быстрее и смелее штурмовать сомнительные участки.

Какие есть легковые шины для грязи

Техническая сущность "грязевых" шин и моделей, близких к ним, в том, что они хорошо самоочищаются. Мокрая земля, которая залепляет пространство между шашками, должна как можно быстрее покидать канавки протектора во время вращения колеса. Таким образом во время вращения колеса к пятну контакта с дорогой правильный протектор подходит с чистыми канавками и хорошо цепляется шашками за мокрый или мягкий грунт.

Кроме специальной резины типа МТ и АТ, подобный протектор можно увидеть на зимних шинах арктического типа. Конечно, это будет не так эффективно, но в принципе они могут стать спасением для водителя легкового авто, которому нужно повысить проходимость на слабых грунтах.

То есть, для езды в непогоду по плохим грунтовым дорогам на легковой машине целесообразно использовать зимнюю резину с максимально грубым и высоким протектором. Правила дорожного движения не запрещают ездить на зимних шинах и летом, однако не забывайте, что на теплом асфальте они имеют худшее сцепление, чем летние.

Еще один, более дорогой вариант - спортивная резина раллийного назначения, созданная не для кроссоверов, а именно для легковых автомобилей. Для примера можно назвать модели Black Rocket линейки BR или покрышки типа Master Sport. Чтобы сэкономить немного средств, можно поискать в гаражах раллийных команд такие подержанные покрышки. По меркам гонщиков после двух-трех гонок они уже не пригодны для спортивных побед, но для поездок по делам по грязным проселочным дорогам такие колеса будут в самый раз.

Третий способ получить эффективную резину для поездок по багну на легковой машине или небольшом кроссовере - подобрать шины, предназначенные для компактных внедорожников. Таких на самом деле в наше время немного, но для владельцев машин с небольшими колесами можно использовать 13-дюймовую резину, созданную когда-то для полноприводных "Волынянок" ЛуАЗ. Например, у белоцерковской марки Rosava это была модель Ф-328 размерностью 165-13/6.45-13, которую сельские жители до сих пор используют на легковых авто.

Коротко

Да, шины и привод 4х4 - это очень важно, но стоит отметить, что на слабых грунтах многое зависит и от того, насколько правильно действует водитель. Например, преодолевать загрязненные участки бывает лучше сходу. Следует избегать остановок там, где стоит вода, где почва явно мокрая или разреженная. В мягкой липкой грязи важно держать обороты колес высокими, чтобы протектор мог самоочищаться - машина, хоть и буксуя, будет цепляться за дорогу и идти вперед. При этом следите, чтобы колеса не выгребли из-под себя весь грунт и машина не "села на живот". Наконец, чтобы улучшить проходимость на мокрой дороге, можно снизить давление в шинах на 0,3 - 0,5 атм.