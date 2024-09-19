Автомобили-самоделки прошлого века: что это было на самом деле

В 1960-1980 годы любительское изготовление автомобилей было некой формой досуга для наиболее грамотных в техническом плане граждан. Неформальное по существу движение освещалось средствами массовой информации, энтузиасты сплачивались в клубы, устраивались фестивали и общие тысячекилометровые пробеги. Что это были за машины?

Для чего производили самодельные авто

Изготовить транспортное средство на самом деле – серьезное дело. Для этого нужно немало времени и денег, ведь запчасти и материалы для их изготовления и в те времена нужно было покупать, и порой еще и с переплатой из-за дефицита. В конце концов смета получалась больше, чем стоила целый стандартный автомобиль – то ли новая, то ли подержанная, то уже в зависимости от класса поделки. То есть неправда, когда говорят, что самодельные авто люди делали из-за нищеты и несостоятельности купить "заводскую" машину.

Зачем же граждане начинали такие проекты? Если почитать их интервью и принять во внимание реалии тех времен, становится понятным, что большинству самодельников хотелось получить машину интереснее заводских образцов. Ведь модельные ряды советских автозаводов в те времена были ограничены несколькими типами кузова: седан, тудор, хэтчбек, универсал, фаэтон. Конечно, выпускались и минивэны, и кабриолеты, и лимузины, но в свободную продажу они не находили.

Какими были автомобили-самоделки

В техническом плане большинство машин были достаточно совершенными, а иногда даже опережали стандартную продукцию советского автопрома. Дело в том, что образованных инженеров и квалифицированных рабочих промышленности тогда было достаточно, и большинство самодельных автомобилей отличались оригинальной конструкцией и технологическим воплощением.

Чаще всего основание автомобиля было каркасным – к сваренной из труб пространственной раме крепили узлы и агрегаты, а сверху обшивали формованным стеклопластиком. Причем стеклопластиковые детали часто выклеивались в специально изготовленные матрицы с возможностью демонтажа для ремонта или рестайлинга. Иногда кузов делали несущим, полностью стеклопластиковым, в отдельных местах усиленным металлом. И при том среди автосамоделей было немало людей старой школы, которые признавали только металл и ударили и изгибали кузов из листовой стали.

Конечно, использовались стандартные двигатели и системы управления, а ходовая часть могла быть и заводской, и собственной конструкции.

А вот что было слабым местом всех поделок, так это внешность. Нередко любителям удавалось создать грамотный с точки зрения стиля дизайн, но все упиралось в проблему убранства. Зачастую любительское происхождение машин выдавали только стандартные фонари, колесные диски, дверные ручки, зеркала. Немногим удавалось обойти эту проблему.

Интересно, что именно поделки украинского производства отличались высоким техническим уровнем, ведь часто любители могли обратиться за помощью к ближайшему промышленному предприятию. На заводе или фабрике можно было официально заказать изготовление узлов, услуги по обработке металлов на особо сложных станках, а то и приобрести какие-то необычные материалы типа стекловолокна для изготовления кузова.

Технический контроль поделок

Автомобиль собственного изготовления было несложно зарегистрировать и получить номера, но должен отвечать общепринятым стандартам безопасности. Существовали специальные "Технические требования к легковым автомобилям, производимым в индивидуальном порядке", привязанные к ПДД и ГОСТам. Существовал перечень организаций, которые официально проводили экспертизу самодельной автомобильной и мотоциклетной техники, но достаточной признавалась и техническая экспертиза от общественной организации – Добровольного общества автомотолюбителей.

Показательный момент – несмотря на существующие стереотипы, купить запчасти для поделки "за бутылку" было нереальным – хотя бы потому, что при регистрации конструктор должен был подать в ГАИ документы о законности приобретения всех узлов и материалов…

Кратко

Правда, некоторые поделки 1970-1980-х годов в смысле конструкции опережали серийную продукцию тогдашнего автопрома: композитные материалы, передний привод, борткомпьютер, высокие характеристики управляемости… Но это были единичные изделия индивидуального изготовления, воплощение которых в массовое производство не имело финансового – да и потребительского – смысла. Хотя всерьез этого никто и не пытался, потому что в большой степени автомобили-самоделки были всего-навсего большими игрушками, которые могли позволить себе взрослые граждане.