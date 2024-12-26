Автомобили позапрошлого века: почему такие и что мы потеряли

Даже для тех, кто более-менее "в теме", автомобильная история начинается после 1900-го года. Субтильные, но резвые и многочисленные моторные экипажи начала ХХ века мы видим в кинохронике, на фото и в фильмах.

Между тем, мало кто знает, что во многих странах Европы автомобиль был вполне нормальным явлением еще до того. Например, во Франции по состоянию на 1899 год существовало более 500 автопроизводителей, да и Германия, хоть и отставала, могла похвастаться 76-ю брендами. Да, те машины с полным правом могут называться автомобилями, но как же они отличались от нынешних!

Мы попытались разобраться, почему автомобили позапрошлого века при том же функционале выглядели так странно и что мы как потребители от того времени потеряли.

Большие и тонкие колеса. Действительно, первое, что бросается в глаза на авто стотридцатилетней давности - это огромные колеса шириной не больше нынешних мопедных. В принципе, уже тогда ничто не мешало делать колеса в более привычных нам пропорциях, но зачем? Тогда колеса еще не были накрыты кузовом, и значит, не отбирали в нем полезное пространство. Зато большой диаметр улучшал проходимость и плавность хода на тогдашних дорогах; которые, напомним, были либо мощеными, либо грунтовыми.

Высокая посадка пассажиров. Это было прямое проявление родства первых автомобилей с типичными конными экипажами той поры. Вероятно, стоит напомнить, что авто одного из его признанных изобретателей - Готлиба Даймлера - было ничем иным как конной повозкой с пристроенным на него бензиновым мотором. Расположение сидений на значительной высоте объяснялось теми же большими колесами и зависимой подвеской осей на громоздких эллиптических рессорах. И поскольку в этом тогда не усматривалось принципиальных минусов, никаких конструктивных мер для снижения высоты сидений каретные мастера и первые автомобильные конструкторы не предпринимали.

Нынешний потребитель - водитель и пассажир - может увидеть в высоко расположенном салоне определенный плюс: в тогдашние авто люди заходили, а, извините, не залазили, сгибаясь, как теперь.

Спиной вперед. Размещение пассажиров по схеме Vis-a-Vis, то есть лицом друг к другу, было популярным еще в конных фаэтонах. Поэтому неудивительно, что такая компанейская посадка перешла и на моторизованные экипажи. Огромный плюс был в том, что все участники поездки видели друг друга и тесное общение продолжалось на протяжении всего путешествия. Согласитесь, это то, чего людям не хватает и сейчас. Позже по понятным причинам водителя пришлось из такого общения изъять, а вместе с ним и того, кто сидел бок о бок с ним.

Отсутствие руля. Период, когда на автомобилях вместо круглого руля были рукоятки - одна длинная, две или четыре коротких - оказался недолгим. Вопрос был чисто инженерным: на первых авто (первые Benz Patent Motor-Wagen и Daimler Motorkutsche в том числе) передние управляемые колеса поворачивались как у телеги - вместе с осью. А это требовало большего усилия от водителя, что и было реализовано с помощью длинного рычага - рукоятки. И как только конструкторы создали известную нам и теперь рулевую трапецию с синхронным поворотом колес, появилась возможность использовать на машине что-то вроде судового штурвала; который уже через несколько лет стал привычным нам рулем.

Вкратце

Да, в позапрошлом веке машины были очень не похожими на нынешние. Ведь это была пора не то что определения компоновки автомобиля, а вообще рождения концепции механического транспорта как такового. Если бы технический прогресс совсем немного уклонился в сторону, массовый автомобиль вполне возможно стал бы не бензиновым, а паровым или электрическим. Однако еще до того, буквально на рубеже веков, основные элементы уже стали на свои места: пассажирский салон, двигатель, трансмиссия, ведущая ось - и автомобиль стал все более похожим на нынешний.