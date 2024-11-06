Автомобили на Луне: на чем ездят в космосе

Какую бы форму ни имели посещение землянами дальних планет (даже если людей на борту кораблей не бывает), им бывает нужен транспорт для перемещения "по месту". Несмотря на относительно короткую продолжительность "космической эры", человечество уже накопило целый автопарк внепланетного транспорта. Причем парк именно – автомобильный.

Почему на Луне и Марсе так тяжело ездить

На сегодняшний день транспортные средства человечества ездили только по двум "сторонним" планетам – Луне и Марсу. И там и там условия для передвижения весьма неблагоприятны.

Во-первых, температура, вернее, широкий диапазон ее перепадов. На Луне перепад почти двухсотградусный (от –170 С до +120 С), на Марсе диапазон поменьше, но тоже немалый (от –120 С до +30 С). Для стабилизации температуры на борту во всех земных планетоходах используются специальные устройства на радиоизотопных элементах – своего рода ядерные микрореакторы.

Во-вторых, гравитация: сила земного тяготения в 10 раз сильнее марсианской гравитации и в 6 раз – месячной. Например, на Луне человек в скафандре весит всего 27 кг.

Поэтому, с одной стороны, шасси планетохода можно сделать не столь прочным и тяжелым, как у земной техники. А с другой, быстро ездить по таким планетам опасно – из-за малой силы тяготения транспортное средство может опрокинуться на неровностях. Следовательно, неудивительно, что советские "луноходы" (1970 гг.), при массе 756 кг, имея максималку 10 км/ч, держали на Луне крейсерский режим в 2 км/ч. А американский марсоход Curiosity (2011 г.) катался по красной планете на скорости 30 метров в час – 30 м/час. Да и максималка его не очень впечатляла: 0,144 км/ч.

Луноход, 1970 г.

Первым во Вселенной внепланетным транспортом стали советские автономные работы "Луноход". Люди на них ездили только во время испытаний в Крыму, а их лунные маршруты проходили под дистанционным управлением с расстояния 400 тысяч километров. Операторы на Земле видели окружающий лунный ландшафт через две фронтальные камеры. Также использовались несколько камер бокового обзора, телеметрические данные бортовых гироскопов, датчиков пройденного пути, сенсоров крена и дифферента, а также тока маршевых двигателей.

Каждое из восьми колес "Лунохода" приводилось отдельным электромотором, получавшим энергию от аккумулятора. Который в свою очередь накапливал энергию от солнечной батареи. Между прочим, спицировали и балансировали колеса "Луноходов" на ХВЗ – Харьковском велосипедном заводе.

Lunar Rover LRV (lunar roving vehicle), 1971 p.

Американцы, имея свою концепцию покорения ближайшей планеты, поручили управление своими "Лунными велосипедами" непосредственно людям. Это были двухместные тележки с электрическим сервоприводом джойстика-руля. Ведущими были все четыре колеса, тоже с приводом от электромоторов. Питали их одноразовые батареи, подзарядка которых не предполагалась. Благодаря их особой концепции роверам позволили больше скорость: при земном весе 725 кг и длине 3,1 м они развивали скорость до 18 км/ч – правда, только с горки. Но участники тех покатушок напоминают, что LRV угрожающе подпрыгивал уже на 10 км/ч.

Curiosity, 2011

Машинами, которые суммарно намотали по Марсу уже более 50 км, управляют так же как "Луноходами" – с Земли. Этот американский аппарат имеет ту же схему шасси, что и первые луноходы – два ряда ведущих колес малого диаметра, с тем отличием, что колес всего шесть. Каждое колесо также имеет свой электродвигатель, а два передних и два задних колеса – управляемые, то есть возвращаются влево-вправо. Форма колес обсчитывалась с учетом угрозы застревания в песке. Электродвигатели колес Curiosity питаются от небольшого радиоизотопного термоэлектрического генератора. Это сделало его независимым от солнечных батарей – ведь на Марсе часто случаются песчаные бури, которые надолго заслоняют Солнце и уже, кстати, потеряли один из американских марсоходов.



Если коротко

Мы, земные автомобилисты, можем гордиться – колеса, которыми мы с большим успехом пользуемся каждый день, оказываются не менее успешными, чем миллионы километров от нас. Какими бы сверхсложными и странными ни были все эти луноходы и марсоходы, они используют те же принципы шасси, что и наши земные автомобили. Жаль, что мы в свою очередь не можем перенять у планетоходов что-нибудь полезное для наших семейных хэтчбеков – например, почти абсолютную надежность космической техники…