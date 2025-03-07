Автомобили Mercedes-Benz получили новый цвет габаритных огней: названа причина

Бирюзовые огни будут использоваться для информирования других участников дорожного движения, когда автомобиль работает в автономном режиме вождения. По мнению представителей компании, это также позволит органам дорожного движения и полиции легче распознавать статус системы и определять, разрешено ли водителю выполнять другие действия во время условно автоматизированного вождения.

На примере прототипа Mercedes-Benz EQS заметно, что бирюзовые фонари встроены в передние и задние фонари, а также в боковые зеркала. Они постоянно светятся, когда активирован Drive Pilot. Интересно, что бирюзовый цвет уже включен в различные стандарты и проекты нормативных актов по всему миру с этой целью.

В Mercedes-Benz заявили, что бирюзовый - это идеальный цвет, поскольку его "можно четко отличить от существующего освещения автомобиля и сигналов светофора". Такое мнение немецких инженеров подтверждено исследованиями, которые показали, что бирюзовый лучше других "свободных" цветов как по физиологическим, так и по психологическим факторам.