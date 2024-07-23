Автомобили-доноры: кому нужны и где взять

Аналогия с медициной здесь не случайна – как и донор человек, донор автомобиль отдает определенную часть себя для спасения подобного себе – другого автомобиля. С машины-донора демонтируют какие-то детали, узлы или агрегаты и устанавливают их на другую машину этой же модели.

Когда нужен автомобиль-донор

Прежде всего, донорами можно считать машины, которые закупают владельцы разного рода дробей, где их используют в качестве поставщиков б/у запчастей.

Но иногда есть смысл приобрести донора и непосредственно самому автомобилисту. Плюс данной ситуации по сравнению с покупкой отдельных деталей на шроте в том, что владелец автомобиля-реципиента (требующего ремонта) получает в распоряжение целый комплект запчастей аналогичной модели. Такой вариант обычно выгоднее, чем искать и покупать подержанные детали по одной. Важно и то, что в таком случае (если донор на ходу или хотя бы частично работоспособен) есть возможность проверить пригодность узлов на действующем автомобиле.

Зачастую вторую машину в качестве донора запчастей держит владелец старой, ненадежной или редкой модели, которую он продолжает активно эксплуатировать. Подобные модели иногда так и продаются, по две, одна рабочая, вторая – донор, склад запчастей.

В период, когда в Украине действовали ограничения на импортные подержанные машины, был популярен еще один вид "донорства". Украинский владелец свежей годами, но очень изношенной из-за большого пробега иномарки покупал за границей донора – такую же машину, в том же цвете и в той же комплектации, но в лучшем состоянии. Покупка обходилась недорого, поскольку донора не растаможивали и не оформляли в МРЭО. И из двух машин составляли одну, оставляя от старой, с украинской регистрацией, только силовой каркас кузова с VIN-номером. Подобный способ капремонта ценился не только за невысокую цену, но и за использованные при этом качественные "заводские" запчасти.

Очень распространена "донорская" практика в кругах реставраторов ретротехники. Более или менее комплектную винтажную машину реставраторы покупают, чтобы снимать с нее оригинальные запчасти для восстановления другого, лучше сохраненного экземпляра или имеющего "живые" документы. Причина в том, что эти мастера в принципе ограничены в источниках запчастей. Не удивительно, когда поклонник старины имеет сразу несколько машин-доноров, приобретенных ради демонтажа из каждого одной-двух деталей.

Где взять автомобиль-донор

На роль донора обычно берут машину, с которой случилась определенная проблема, не разрешающая эксплуатацию – проблемы с документами, ДТП, серьезная поломка, устранять которую нерентабельно. Очень удачный вариант донора – свежий автомобиль, привезенный из-за границы, и который решили по какой-то причине не растаможивать.

Украинские мастера, восстанавливающие битые автомобили с американских аукционов, тоже используют машины-доноры. И ищут их на тех же заокеанских аукционах – подбирают такую же модель в том же цвете, только с повреждениями кузова и другой стороны.

Кратко

Хорошо, что у большинства украинских автомобилистов есть возможность покупать для своих ласточок новые запчасти в магазинах, а не откручивать подержанные детали от старых экземпляров. Но сам по себе способ интересен, и может пригодиться и рядовому водителю, например, при некоторых видах ДТП или масштабном ремонте редкой модели. Видимо, единственным препятствием может быть разве что потребность в месте для удержания донора.