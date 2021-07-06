Автоматичного списання не буде: Мін'юст роз'яснив механізм щодо боргів за ЖКГ

Міністерство юстиції заперечило інформацію про те, що борги за житлово-комунальні послуги чи штрафи будуть списуватися автоматично з банківських карт . Міністерство наголосило, що кошти будуть арештовуватися, але списуватися не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст .

"Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості - кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів", - заявили у міністерстві.

Як пояснили у Мін'юсті, спочатку факт несплати штрафу чи заборгованості за ЖКГ має підтвердити суд або інший орган, і тільки потім, якщо боржник не поверне кошти, - його кошти на банківському рахунку може арештувати виконавча служба.

Тобто кошти залишатимуться на рахунку громадянина, але він не зможе ними користуватися.

"Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження", - наголосили у міністерстві, додавши, що громадянин зможе вільно розпоряджатися коштами на своїх інших, не арештованих, рахунках.

Щоб не потрапити у таку ситуацію, в Мін'юсті радять перевіряти наявність боргів на спеціальних платформах: