"Автоматы" и "механика": как проверить трансмиссию при покупке авто

Выбирая подержанный автомобиль, будущий владелец пытается обнаружить проблемы в самых дорогих агрегатах и системах. Трансмиссия относится именно к следующим. Поговорим о том, как проверить ее и не упустить возможные неисправности.

Трансмиссия – это часть силового агрегата, которая с одной стороны принципиально важна для пользования машиной, а с другой, она может быть как доступной в ремонте, так и очень дорогой – в зависимости от типа коробки передач и класса авто. Но проверить ее нужно в любом случае, ведь и на вторичном рынке всегда есть шанс найти хорошо сохранившуюся машину с большим остатком ресурса. Как и в других подобных случаях, элементарные знания и навыки диагностики трансмиссии могут понадобиться вам не только на авторынке, но и при решении проблем собственного автомобиля, давно прописанного в вашем гараже.

Напомним, что трансмиссия – или силовая передача, передающая мощность (точнее, крутящий момент) двигателя на колеса. К трансмиссии относят сцепление, коробку передач, трансмиссионные валы (кардан или полуоси со шарнирами-шрусами), редуктор главной передачи.

Для проверки агрегатов трансмиссии следует провести тест-драйв понравившегося автомобиля. В худшем случае можно проехать на пассажирском сиденье, при этом внимательно прислушиваясь к звукам и ощущениям, которым сопровождается движение автомобиля.

Проверка трансмиссии на месте

При работающем двигателе несколько раз нажмите на педаль сцепления. Каждый раз усилие должно быть одинаковым, обороты двигателя при нажатом сцеплении должны остаться неизменными, хотя у малолитражных моторов может быть заметно, что двигатель испытал определенную нагрузку. Дополнительные звуки при нажатой педали обычно говорят о сносе нажимного подшипника и дисков – а это уже означает недешевый ремонт. Если первая передача включена, двигатель работает и педаль сцепления нажата, автомобиль не должен двигаться вперед. И рычаг механической коробки при этом должен легко переключаться на любую передачу; если это не так – скоро придется ремонтировать сцепление или кулису коробки.

Движение с места

Несколько раз подряд трогайтесь с места, вперед и назад, при разных оборотах двигателя и отпуская сцепление с разной степенью осторожности. На машине с коробкой-автоматом делайте это в соответствии с ее алгоритмом. Щелчок и стук под днищем машины при этом означают увеличенные зазоры в коробке передач, редукторе главной передачи, шарнирах и сочленениях валов. У машины с передним приводом выверните колеса в крайнее положение и трогаясь, послушайте, нет ли неприятного хруста; если есть – придется заменять шарнир ШРУС.

Разгон – медленно и активно

У автомобилей с "механикой" и гидромеханической АКП при разгоне обороты двигателя должны возрастать прямо пропорционально росту скорости. Если это не так, значит, нужен немедленный – и недешевый! – ремонт сцепления или фрикционов АКП, потому что они пробуксовывают. Для автоматической бесступенчатой трансмиссии типа CVT (вариатор) этот пункт тестирования нужно пропустить. Но для любого типа автомата при резком нажатии акселератора задержка реакции машины должна быть минимальной.

"Игра" акселератором во время активного разгона может сопровождаться рывками и стуком, как громкими, так и малозаметными. Это плохо, потому что такой аккомпанемент является свидетельством износа деталей в коробке передач, в редукторе главной передачи, шарнирах кардана и других трансмиссионных валах.

Звук работы трансмиссии во время движения не может быть громче общего шумового фона. Это также маркер износа – кардана (если он есть), редуктора главной передачи, дифференциали, коробки.

Кратко

Планируя покупку автомобиля, нужно иметь представление обо всех слабых и сильных местах данной модели – и типичные проблемы трансмиссии заранее выяснить не трудно. Эта информация пригодится вам во время знакомства с экземплярами, которые вы рассматриваете как кандидаты на покупку: изучайте в первую очередь именно проблемные точки. И когда вы не очень уверены в себе как в диагносте, сочтите ваше тестирование предварительным. А отсеяв автомобили с явными грубыми дефектами, вы сможете пригласить на экспертизу нескольких лучших отобранных машин профессионала, который даст конкретные рекомендации по поводу целесообразности покупки одной из них.