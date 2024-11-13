Автомат-вариатор на авто: как не сломать и чего бояться

В самом деле, при покупке нового авто не все владельцы даже знают, что им достался не просто "автомат", а тот же вариатор. А когда узнают, то бывают напуганы предупреждениями "знатоков" о коротком возрасте CVT. Действительно ли это так и можно ли продлить ресурс вариатора?

Бесступенчатая автоматическая трансмиссия CVT (Continuously Variable Transmission – непрерывно изменяемая трансмиссия), известная также как вариатор. Она удобна в использовании и несложна конструктивно. Тем не менее, в ней есть несколько знаковых деталей – продуктов высоких технологий, требующих особого внимания, по крайней мере, на машине с пробегом. Словом, если вы хотите, чтобы ваш CVT прослужил более или менее долго, нужно соблюдать несколько условий.

Почему вариатор считается проблемным

Распространение бесступенчатой автоматической трансмиссии объясняется ее простотой – вместо комплекта валов, шестерен и синхронизаторов в ней только пас и два раздвижных шкива, известный и ведомый. и передаточное число трансмиссии – как при переключении передач в обычной механической коробке.

В современных вариаторах используется металлический ремень, укрепленные шкивы и особое масло, которое одновременно и смазывает, и снижает проскальзывание, и вдобавок охлаждает механизм. Несмотря на все достижения технологий, самым слабым местом трансмиссий CVT все еще остается быстрый износ ремня и шкивов – именно он является причиной преждевременного выхода из строя вариаторов.

Но если соблюдать некоторые правила эксплуатации, современный вариатор может прослужить не 50 – 60 тысяч километров, как пугают знатоки (и как все же иногда бывает), а 100 тысяч километров, а то и все 200 тысяч километров.

Преодолейте препятствия осторожно

Бесступенчатая трансмиссия в первую очередь предназначена для городской эксплуатации, для спокойного и рассудительного стиля езды. Потому что главная проблема нынешнего вариатора состоит в том, что его металлический пас боится крайних режимов – то есть когда его заставляют передавать максимальный крутящий момент и поддерживать высокую скорость.

Таким образом, во-первых, не следует буксовать или трогаться с места, когда колеса упираются в препятствие (бордюр, край ямы). И длинное движение на высоких оборотах и максимальной скорости тоже не очень полезно. Правда, вариаторы последних поколений не столь чувствительны к таким режимам, потому что имеют дополнительный редуктор или гидротрансформатор для снижения оборотов.

Не перегревайте вариатор

Половинки шкивов и масло вариатора боятся перегрева. Но и езда "на холодную" им вредна. Вообще, у вариатора достаточно узкий температурный диапазон 60о – 90оС, он боится не только перегрева, но и непрогретого состояния. Следовательно, инженеры советуют не нагружать крутящим моментом трансмиссию CVT до ее прогрева – а это происходит через некоторое время после полного прогрева двигателя.

Заменяйте масло на вариаторе с пробегом

Вообще оливковый вопрос непростой. С одной стороны, автопроизводители обычно заявляют, что специальное "вариаторное" масло должно служить без замены чуть ли не вечно. Например, два самых известных производителя CVT – марка Jatco и марка Aisin – рекомендуют при плановых ТО только контролировать количество и состояние масла, а заменять его только при необходимости – по мере загрязнения и износа пакета присадок.

Но с другой стороны, есть мастера независимого сервиса, которые берутся ремонтировать вариаторы (в отличие от фирменного сервиса, где в основном предполагается замена агрегата полностью). И они советуют менять масло каждые 40 – 60 тысяч километров с обязательной чисткой поддона и заменой фильтров.

И первые, и вторые по-своему правы. Официальные дилеры обеспечивают беспроблемную работу вариатора в течение гарантийного срока (обычно 100 тысяч километров). А независимые мастерские видят, что становится с начинкой вариатора, с ремнем и шкивами после длительного пробега без замены масла – и предлагают пути продлить их ресурс. Ну и заработать на заменах масла и фильтров они тоже не прочь.

Если коротко

Следует признать, что бесступенчатый вариатор несколько специфический вид трансмиссии. Его действительно не назовешь слишком долговечным и выносливым. Но владелец может повлиять на то, чтобы вариатор прослужил подольше. Это проще сделать первому владельцу и труднее тому, кому вариатор добрался уже не новым. В любом случае следует с самого начала владения соблюдать рекомендации опытных сервисменов. О чем, собственно, мы и говорили повыше.