Автокресло - не прихоть. Какой штраф грозит водителю за нарушение правил перевозки детей

Содержание

Как нужно перевозить ребенка в автомобильном транспорте

Чтобы поездка для ребенка была безопасной, необходимо перевозить его в специальных удерживающих системах: автокреслах или бустерах.

Согласно п. 21.11 "Перевозка пассажиров" ПДД Украины, запрещается перевозить детей, рост которых меньше 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

Среди прочего, запрещено переводить ребенка на заднем сиденьи мотоцикла и мопеда.

Где должно находиться автокресло ребенка

Автокресла или бустеры необходимо устанавливать на местах для сидения, кроме первого ряда.

Детские автокресла необходимо устанавливать и использовать в соответствии с инструкциями производителей этих систем и транспортных средств. Характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту ребенка, который в ней перевозится.

При этом дети должны находиться в детских удерживающих системах в пристегнутом положении.

В случае перевозки ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на месте для сидения первого ряда допускается установка детских удерживающих систем, которые устанавливаются против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (при наличии).

Какой штраф грозит за нарушение перевозки детей

Нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 510 гривен.

При этом за повторное нарушение правил в течение года взимается штраф в размере 850 гривен.