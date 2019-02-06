Автоіндексация тарифів на залізничні перевезення порушує антимонопольне законодавство, - промисловці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Промисловці прокоментували автоіндексацию тарифів на залізничні перевезення

Ініціатива "Укразалізниці" про запровадження автоматичної індексації тарифів на вантажні перевезення на індекс промислових цін має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень. Про це йдеться в листі керівників профільних промислових асоціацій, направленому віце-прем'єр-міністрові Володимиру Кистиону, першому віце-прем'єру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіній, голові правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову і голови Наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунеру, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

За словами промисловців, в період з листопада 2017 по грудень 2018 залізничні витрати всіх вантажовідправників в Україні зросли приблизно на 12 мільярдів гривень, що обумовлено індексацією регульованого тарифу на залізничні перевезення і зростанням вартості використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" та приватних власників залізничних вагонів. Багато в чому це викликано збільшенням вартості користування піввагонами власності АТ "Укрзалізниця", яка за даними Антимонопольного комітету України володіє 52% робочого парку залізничних вагонів усіх видів, що є ознакою монопольного (домінуючого) становища на ринку залізничних перевезень в 2017-2018 роках.

"Незважаючи на це, 1 лютого 2019 на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України було оприлюднено проект внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року №1392 (далі - Проект змін до Постанови №1392), яким фактично змінюються принципи державної політики у сфері регулювання тарифів на залізничні перевезення, і вводиться автоматична індексація тарифів АТ "Укрзалізниця" без погодження з профільними міністерствами та Державної регуляторної службою України. Також був опублікований проект наказу "Про проведення щорічної автоматичної індексації", яким передбачається зростання залізничного тарифу в 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію (2,5% кожен квартал) до 2019 року", - йдеться в листі.

Таким чином, підкреслюють промисловці, очікується зростання регульованого залізничного тарифу на рівні 23% за рік, що оціночно збільшить витрати вантажовідправників на 11,7 мільярда гривень у щорічному вимірі. Представники асоціацій вважають таке зростання безпрецедентним і впевнені, що це рішення негативно вплине на роботу вітчизняних виробників, так і на показники операційної роботи самої "Укрзалізниці". Промисловці впевнені, що механізм автоматичної індексації має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень.

"Автоматична індексація фактично виключає бізнес з дискусії про збільшення залізничного тарифу і дає суб'єкту, який має ознаки монопольного становища на ринку залізничних перевезень, необмежено збільшувати витрати вантажовідправників", - підкреслюється в документі.

Також наголошується, що "запропоноване підвищення не враховує зростання вартості користування вагонів в 2018 році майже в 2 рази (що є складовою загальних витрат на залізничні перевезення), так і збільшення доходів АТ "Укрзалізниця" від надання в користування власних вагонів на 4,3 мільярда гривень або на 7% в загальній сумі доходів Укрзалізниці".

Крім цього, зазначається, що індекс промислових цін як індикатор зміни цін на послуги Укрзалізниці не відображає об'єктивну структуру витрат підприємства - мінімум 50% витрат складає фонд оплати праці, який не залежить від індексу промислових цін, на нього впливає індекс споживчих цін, який був значно нижче в 2018 році, ніж зростання промислових цін

На думку представників вітчизняної промисловості, рішення буде мати негативні наслідки на роботу самої "Укрзалізниці".

"Не проаналізовано вплив запропонованого підвищення на обсяги перевезень Укрзалізниці, особливо враховуючи щорічне падіння обсягу перевезень залізничним транспортом і зростання обсягу перевезень автомобільним транспортом. Тільки в 2018 році Укрзалізниця перевезла на 18 мільйонів тонн менше ніж у 2017 році (322 млн тонн проти 340 мільйонів тонн в 2017 році), в той час як автомобільним транспортом в 2018 році перевезено на 9 мільйонів тонн більше, ніж у 2017 році (187 мільйонів тонн у 2018 році в порівнянні з 178 мільйонів тонн в 2017 році)", - йдеться в листі.

Промисловці звернулися до віце-прем'єр-міністра з проханням підтримати позицію провідних вітчизняних галузей промисловості і провести екстрену нараду за участю профільних галузевих асоціацій, АТ "Укрзалізниця", Державної регуляторної служби України, Міністерства інфраструктури та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з метою обговорення проекту наказу про автоматичну індексацію залізничних тарифів.

Крім цього, керівники промислових асоціацій просять У. Кістіона дати відповідні доручення керівництву Міністерства інфраструктури України за участю Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Антимонопольного комітету України, Державної регуляторної служби України спільно з представниками галузевих бізнес-асоціацій та представниками експертного середовища проаналізувати запропоновані зміни з метою запобігання порушення антимонопольного законодавства України про порушення економічної конкуренції.

Нагадаємо, в кінці січня Антимонопольного комітету України визнав "Укрзалізницю" суб'єктом природної монополії на ринку надання послуг залізничних перевезень та рекомендував створити незалежний регуляторний орган для формування залізничних тарифів.