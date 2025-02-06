Автохимия для зимы: что действительно нужно

Средства автохимии - надежная помощь водителям в противостоянии с зимой. Однако часто мы вспоминаем о них только в сложной ситуации, а еще чаще не догадываемся о существовании такого помощника вовсе.

Конечно, говорить здесь об антифризе для двигателя и незамерзайке для омывателя стекла не стоит - к этим продуктам мы давно привыкли. Однако есть целый ассортимент средств, которые поддерживают автомобилиста не так масштабно, но очень метко и эффективно. Поговорим о тех, которые могут быть наиболее востребованными.

Запотевание. Антифог

Нынешние автомобили с их хорошо уплотненными салонами можно сказать, страдают от запотевания окон зимой, в дождь и просто во влажную погоду. И пока салон хорошо не прогреется "печкой", окна не запотеют. Поскольку это касается и лобового стекла, и обоих передних боковых, поездка на машине не будет безопасной. Жидкость-антифог (от англ. fog - туман) заблаговременно наносится и растирается по окнам изнутри, и микрокапли конденсата на них не оседают. Подскажем, что при этом желательно одно из неважных окон (например, левое заднее боковое) антифогом не обрабатывать, чтобы именно на нем оседала вся влага.

Примерзают двери. Силикон

Когда влажные дни чередуются с морозными ночами, водителя может ждать сюрприз - двери, которые намертво держатся в своих проемах, когда человек хочет сесть в машину. Поэтому накануне морозов бывалые автовладельцы обрабатывают специальным силиконовым препаратом резиновые уплотнители дверей и багажника. Это поможет сохранить не только нервы водителя и пассажиров, но и дверные ручки и сам уплотнитель. Силиконовый спрей для дверей фасуется в небольшие бутылочки, и одной такой обычно хватает на несколько обработок резинок в течение зимы.

Замерзает бензин. Удалитель влаги

Вода в баке автомобиля присутствует всегда, и чем старше машина, тем того конденсата больше. И если владельцу не повезет и совпадут некоторые обстоятельства, зимой эта вода может замерзнуть так, что водитель получит проблемы с топливной системой. Ледовая пробка может образоваться в бензонасосе, трубопроводах, фильтре - и двигатель заглохнет. Мощное средство профилактики - превентивно залить в бак специальную жидкость - удалитель влаги или так называемый антилед. Подчеркиваем, что эту волшебную примесь надо заливать заблаговременно, ведь когда вода в баке или топливопроводах превратится в кусок льда, жидкость-антилид на него уже не повлияет.

Замерзает дизтопливо. Антигель

Только молодые владельцы дизельных машин не знают о проблеме кристаллизации парафинов в дизтопливе. Когда водитель заправил зимой ДТ не той кондиции (то есть летнего типа), при минусовой температуре содержимое его бака начнет превращаться в кисель. В первую очередь обычно блокируется топливный фильтр или насос. Чтобы такого не произошло, опытные владельцы дизелей зимой уделяют особое внимание выбору АЗС. А когда проверенной заправки рядом не находится, водители превентивно применяют антигель - препарат, который не дает парафинам в топливе выпасть в кристаллы на морозе. Как и в случае с бензиновым антиледом, заливать этот препарат в бак надо заранее, потому что уже загустевший парафин он не растворит.

Лед на окнах и везде. Размораживатель

Востребованный в условиях переменчивых украинских зим спиртовой препарат. Холодный дождь или мокрый снег, выпадение которых сочетается с морозом, приводят к образованию прочной наледи на поверхности машины. И чтобы не ждать, пока отопитель подогреет стекла и подплавит лед, можно использовать для очистки окон жидкость-размораживатель. Бутылку с распылителем стоит держать в багажнике в течение всей зимы, ведь она поможет не только улучшить обзор через окна, но и отклеит стеклоочистители со своих мест, и разблокирует, например, боковое окно, которое примерзло к своей резинке в двери. При необходимости этот же препарат поможет разморозить замочную скважину, кнопку или ручку двери или багажника.

Вкратце

Как видите, специфика использования сугубо зимних образцов автохимии такова, что они либо всегда должны быть под рукой, либо должны быть превентивно применены. То есть ждать необходимости в их использовании нет, баллончики, флаконы и распылители надо покупать заблаговременно и возить с собой.