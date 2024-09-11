Автогаз резко подорожал после повышения акцизов: какие цены на АЗС

Розничные цены автогаз выросли с начала сентября после повышения акцизов. Цены на бензин и дизель почти не изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 11 сентября на бензин А-95 составляют 56,63 гривен за литр (+0,04 гривен с начала месяца), на дизельное топливо 52,82 гривен за литр (-0,03 гривен) на автогаз 30,57 гривен за литр (+1,70 гривен).

Цены на АЗС 11 сентября

Причины изменения цен

Напомним, в Украине с сентября повысили акцизы топливо. Ставки акциза на бензин выросли с 211,5 евро до 242,6 евро, на дизельное топливо со 139,5 евро до 177,6 евро, на автогаз с 52 до 148 евро.

По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к подорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.

Ранее директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что цена бензина и дизеля в Украине с 1 сентября существенно не изменится. По его словам, в последнее время закупочные цены в мире упали, это создает возможности компенсировать в цене повышение налога. При этом он не исключает, что стоимость сжиженного газа повысится, поскольку уровень роста акциза на него будет выше.

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Сегодня нефть Brent стоит около 70 долларов за баррель. С начала месяца цена упала на 10 долларов.