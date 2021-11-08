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Автогаз подорожчав, бензин поки без змін: які сьогодні ціни на АЗС

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 14:29
Автогаз подорожчав, бензин поки без змін: які сьогодні ціни на АЗС Фото: ціни на бензин відносно стабільні (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Роздрібні ціни на бензин в Україні 8 листопада 2021 року порівняно з попереднім торговим днем практичні не змінилися. У той же час дизельне паливо трохи подорожчало, а автомобільний газ в середньому додав 14 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Автогаз подорожчав, бензин поки без змін: які сьогодні ціни на АЗС

Фото: ціни на бензин (Інфографіка РБК-Україна)

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,87 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 31,83 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 30,61 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 18,59 гривень за літр (+0,14 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Автогаз подорожчав, бензин поки без змін: які сьогодні ціни на АЗС

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство економіки підвищило розрахункові ціни для бензину на 20 копійок з 28,20 гривень - до 28,40 гривень за літр, на дизельне паливо знизило на 17 копійок з 25,07 гривень - до 24,90 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,40 гривень за літр, дизельного палива - 31,90 гривень за літр.

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АЗС бензин
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