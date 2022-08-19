Автогаз за тиждень подешевшав ще 60 копійок: скільки коштує пальне на АЗС в Україні

За даними моніторингу, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,28 грн/л і 0,53 грн/л, до 26,92 і 26,93 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 1,18 грн/л, до 25,69 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" - на 0,74 грн/л, до 25,75 грн/л.

Крім того, на 0,3-0,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших

Зміна роздрібних цін на АЗС з 12 по 19 серпня, грн/л