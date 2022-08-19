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Автогаз за тиждень подешевшав ще 60 копійок: скільки коштує пальне на АЗС в Україні

Фото: автогаз подешевшав в Україні до 26,4 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 12 по 19 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,58 гривень за літр. Автогаз в середньому по Україні коштує 26,41 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

За даними моніторингу, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,28 грн/л і 0,53 грн/л, до 26,92 і 26,93 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 1,18 грн/л, до 25,69 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" - на 0,74 грн/л, до 25,75 грн/л.

Крім того, на 0,3-0,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших

Зміна роздрібних цін на АЗС з 12 по 19 серпня, грн/л

Нагадаємо, за даними Держстату, в липні в порівнянні з червнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 2,6% до 49,1 гривень за літр, бензин А-95 на 2,1% до 50,6 гривень за літр, дизельне паливо - на 2,0% до 55,4 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подешевшав на 18,9% до 33,5 гривень за літр.

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Ціни на бензин