Автобус у Болгарії потрапив у ДТП: загинули щонайменше 45 людей, 12 з яких - діти

Відомо, що більшість пасажирів автобусу є громадянами Північної Македонії, куди він прямував з Туреччини.

Разом з тим повідомляється, що в аварії вижили семеро людей: дві жінки та п'ятеро чоловіків. Їх з опіками госпіталізували до у лікарні столиці Софія.

За словами міністра внутрішніх справ Болгарії Бойко Рашкова, точної причини ДТП поки не відомо, влада розглядає кілька варіантів того, що могло спровокувати ДТП із загорянням: мокра дорога, технічна несправність або водій заснув.

За ще однією з версій, спалах міг розпочатися ще до дорожньо-транспортної пригоди.

"Картина страшна, тіла загиблих буквально обвуглені, тому зараз нам важко назвати їх точне число. На екскурсію до Стамбула виїжджало чотири автобуси з Північної Македонії, можливо, що туристи могли пересідати з одного автобуса в інший, і в автобусі, що зайнявся, знаходилося більше пасажирів , чим зазначено у списках", - повідомив Рашков.

Як зазначив директор національної слідчої служби Борислав Сарафов, за попередніми даними, в автобусі перебувало 52 особи.