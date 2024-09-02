Авто из Запорожья: редкие "Таврии", которых вы никогда не видели

Как и каждая популярная машина – а "Таврия" такой когда-то была – базовая ЗАЗ-1102 имела широкую гамму модификаций, в том числе и с разными вариантами кузова, в том числе и совершенно экзотических. Предлагаем убедиться, что такие на украинских путях вам точно не встречались.

"Таврия"-ландо

По-народному такие машины часто называют кабриолетом, но на самом деле это ландо, поскольку жесткие элементы крыши в ней частично сохранены. В духе мировых тенденций начала 1990-х этакая придворная дизайн-студия НТЦ "ЗАЗ-Автотехника" создала народный кабриолет – "Таврию" без крыши. Были изготовлены три или четыре экземпляра этого автомобиля, который после испытаний получил заводской индекс ЗАЗ-110260. То есть ландо действительно собирались выпускать серийно (позже цифровой индекс "кабрика" передали серийному фургончику на базе хэтчбека – двухместной модификации с глухими задними окнами и выпуклой крышкой багажника). Насколько нам известно, до наших дней дожило три экземпляра "Таврии"-ландо, один из них, бережно сохранившийся, можно увидеть в экспозиции столичного музея "Колеса Истории".

"Таврия"-самосвал

Трудно поверить, но правда: грузовик с бортовым кузовом, который сам сбрасывает груз, на базе "Таврии" тоже был. Причем отнюдь не в единственном экземпляре. За основу использовали шасси рамного пикапа ЗАЗ-1306 с полурамой (о нем пойдет речь ниже), на которую специализированная фирма Nysa Motor Italy монтировала самосвальный кузов. И фирма, как ни странно, действительно была итальянской (не путать с польской маркой микроавтобусов Nysa). "Таврию"-самосвал начали продавать в Европе брендом Nysa 2477 в 2009 году, она имела незаурядную для своих габаритов грузоподъемность 700 кг. Несколько лет назад эти машины еще можно встретить на улицах итальянских городов.

"Таврия Электро"

ЗАЗ-1109 "Таврия" являлась типичным электромобилем, ее создали и испытывали в 1991-1994 годах. В отличие от многочисленных проектов 2000-х годов, в той машине вся электротехническая утварь была украинского производства, в том числе ключевые для тех лет преобразователь энергии и микропроцессорный модуль управления двигателем. И электро-"Таврия" была доступна по цене – около 8000 долларов, что стало возможным благодаря простому легкому кузову и недорогой свинцово-кислотной батарее (ее стоимость составляла порядка 2000 долларов). Подряжался электромобиль от обычной домашней розетки. Под брендом "Таврия Электро" машина ЗАЗ-1109 поставлялась на экспорт, известно, что некоторые партии отправлялись в Швейцарию, были заказы из Германии.

Пикап на раме

В отличие от более позднего крупносерийного пикапа ЗАЗ-11055 (1993 – 2011 гг.) эта "Таврия" отличалась более грубой конструкцией и такими же возможностями. Малоизвестные теперь версии ЗАЗ-1305 и ЗАЗ-1306 (разработка НТЦ "ЗАЗ-Автотехника" 1990 года) получила крепкую полураму под грузовой платформой и выносливую рессорную подвеску. Собственно модификация ЗАЗ-1306 была фактически шасси, на котором можно было смонтировать и грузовую платформу, и фургон, и изотермическую будку, и платформу с четырехместной кабиной double cab и т.д. По сути, все это и делалось. Точный тираж нам сегодня не известен, но некоторые подобные "Таврии" эксплуатируются и в наши дни.

Кратко

В этом кратком обзоре, конечно, не поместились все вариации на тему "Таврии", созданные на Запорожском автозаводе и вне его за период ее долгой конвейерной жизни. Но даже эта скромная подборка свидетельствует о том, насколько удачным и перспективным был запорожский автомобильчик. Которому, если честно, не повезло с одним – родиться и жить в эпоху больших перемен, которая сильно угнетила реализацию всего потенциала модели.