Машину можно оформить на себя даже без водительских прав: как это сделать

Закон позволяет купить, зарегистрировать и получить свидетельство о праве собственности на транспортное средство даже без водительского удостоверения. Это может быть актуально, например, для тех, кто еще учится в автошколе или хочет подарить авто другому лицу.

Многие украинцы ошибочно считают, что без прав регистрация авто невозможна. На самом же деле водительское удостоверение нужно только для управления транспортом, а не для оформления на себя права собственности.

Лицо без водительских прав может обратиться в сервисный центр МВД с пакетом документов (перечень - на сайте учреждения). Перерегистрация и выдача документов осуществляется в день обращения.

Ориентировочная стоимость:

административная услуга - 350 гривен;

пластиковое свидетельство - 540 гривен;

номерные знаки - 350 гривен (при необходимости).

Также можно заказать электронное свидетельство без изготовления пластиковой карточки.

В то же время в Главном сервисном центре отмечают, что управление автомобилем без водительского удостоверения является административным правонарушением.