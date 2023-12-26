Авто с полным приводом: как отличить кроссовер от внедорожника

Кроссовер или реальный внедорожник – прежде чем выбрать, нужно понимать, в чем на самом деле разница. Вопрос тем более важен, что уже несколько лет подряд большинство проданных в Украине новых машин именно из этих сегментов.
О видовых особенностях внедорожников и кроссоверов читайте в материале РБК-Украина.
При написании статьи были использованы материалы AutoBild, “AutoBild Все ведущие” и "Автоцентр".
Когда-то давно пассажирские автомобили были двух типов: для дорог и бездорожья. Первые – комфортабельные, скоростные и экономичные. Вторые – крепкие и бескомпромиссные, брутальные из-за непробиваемой подвески и громоздкой трансмиссии. Первые покупались "для дома, для семьи", вторые - для суровой мужской работы, для войны и для путешествий.
Но со временем – а точнее, с распространением автомобилизации и развитием дорожной сети граница между этими классами начала размываться. Так появились первые кроссоверы – уже не легковушки для ровного асфальта, но еще не “проходимцы” для глубоких колей, грязи и косогоров. Или с другой стороны – это внедорожники, лишенные части характерных видовых признаков. Со временем они стали доминировать на рынках большинства развитых стран. При том, что сегмент настоящих внедорожников хоть и сузился, но не исчез.
Разберемся, почему так произошло, а главное – какие из этих машин нам действительно нужны.
Даже в своем чистом, первозданном виде внедорожник – машина все же в первую очередь для дорог, хотя и плохих. Потому что машины для местности, где дорог нет совсем, называются не автомобилями, поскольку как минимум вместо колес они имеют гусеницы, воздушную подушку, шнек или какой-то другой движитель. А главные признаки автомобиля-внедорожника таковы:
При такой геометрии и с таким арсеналом в трансмиссии внедорожник не имеет ограничений на проселках (есть некоторые погодные и ландшафтные исключения), зимой одолевает большинство заснеженных участков дорог в европейской климатической зоне, не боится горных дорог, проложенных, условно говоря, лесовозами.
С преимуществами внедорожников все понятно, но они имеют и свои недостатки.
Недостатки внедорожников
Большая цена. Конструкция таких авто более сложна и имеет запас прочности, что поднимает общую стоимость. Кроме того, часто рыночную цену накручивают имиджевые соображения.
Почувствовав запрос потребителя на прочные полноприводные автомобили с повышенными возможностями проходимости, автопроизводители постепенно нащупали приемлемый для себя вариант конструкции. И удачно "продали" (здесь просится другое слово, но оно слишком сленговое для нашего издания) его населению.
Если коротко, создавая кроссовер, конструкторы забрали у настоящего внедорожника его главные внедорожные достоинства, оставив несколько второстепенных признаков.
Рама, раздаточная коробка, жесткое механическое подключение всех четырех колес – этого не стало совсем. Клиренс, углы въезда-съезда, ход колес вверх-вниз – это было уменьшено. Полный привод подключается через муфту того или иного типа. Это совершенные и удобные в использовании узлы, но они не могут работать дольше десяти-пятнадцати минут без отдыха, перегреваясь, например даже в неглубоком снегу при выезде с нерасчищенной парковки. Причем часто подключение режима 4х4 автоматическое, и происходит вне воли водителя, а иногда еще и с опозданием, когда колеса уже начали закапываться в грязь или снег.
К счастью, то, что у кроссоверов осталось от их славных предков – бескомпромиссных "проходимцев", тоже полезно. Хотя не намного, но таки увеличенный по сравнению с легковушками клиренс (17 – 20 см), высокая посадка водителя, большие колеса, защищенные накладками бамперы. У некоторых есть электронная имитация блокировок дифференциалов и режим блокировки муфты вместо жесткого подключения второй оси. Правда, жаль, что у многих моделей кроссоверов полного привода нет вовсе...
Понятно, что каждому владельцу хочется, чтобы его автомобиль был как можно функциональнее и мог проехать везде, а не только там, где для него проложили асфальт. Тем не менее, статистика всех стран с развитым авторынком свидетельствует: большинство владельцев внедорожников и родственных кроссоверов никогда не съезжает с асфальта. Недаром же не менее 50% всех автомобилей, так или иначе имеющих форм-фактор внедорожника, продается в комплектации с трансмиссией 4х2.
Так что мечтая о чем-то мощном и полноприводном, учтите свои реальные потребности и вспомните, как часто вам приходилось месить грязь и глубокий снег в вашей водительской практике? Возможно, именно кроссовера со "всеми ведущими" вам и будет достаточно, а переплачивать за неразрезные мосты и "раздатку" с блокировками вам ни к чему?
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о том, как бороться с запотеванием стекол в авто.