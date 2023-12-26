Авто с полным приводом: как отличить кроссовер от внедорожника

Когда-то давно пассажирские автомобили были двух типов: для дорог и бездорожья. Первые – комфортабельные, скоростные и экономичные. Вторые – крепкие и бескомпромиссные, брутальные из-за непробиваемой подвески и громоздкой трансмиссии. Первые покупались "для дома, для семьи", вторые - для суровой мужской работы, для войны и для путешествий.

Но со временем – а точнее, с распространением автомобилизации и развитием дорожной сети граница между этими классами начала размываться. Так появились первые кроссоверы – уже не легковушки для ровного асфальта, но еще не “проходимцы” для глубоких колей, грязи и косогоров. Или с другой стороны – это внедорожники, лишенные части характерных видовых признаков. Со временем они стали доминировать на рынках большинства развитых стран. При том, что сегмент настоящих внедорожников хоть и сузился, но не исчез.

Разберемся, почему так произошло, а главное – какие из этих машин нам действительно нужны.

Что такое внедорожник

Даже в своем чистом, первозданном виде внедорожник – машина все же в первую очередь для дорог, хотя и плохих. Потому что машины для местности, где дорог нет совсем, называются не автомобилями, поскольку как минимум вместо колес они имеют гусеницы, воздушную подушку, шнек или какой-то другой движитель. А главные признаки автомобиля-внедорожника таковы:

Большой дорожный просвет. 20 см – это минимум, с которым можно съезжать с асфальта в непогоду;

Большие углы въезда-выезда. Как и первый пункт, это нужно, чтобы машина не цеплялась бамперами и порогами за неровности местности;

Привод (трансмиссия) 4х4. Причем важно, чтобы все четыре колеса могли приводить машину неограниченно длительное время;

Наличие у трансмиссии пониженного ряда передач и жесткого подключения всех четырех колес – с заблокированным дифференциалом или вообще без него. Чаще всего эти возможности обеспечивает отдельный агрегат – раздаточная коробка. Это нужно для уверенного движения по тяжелым грунтам;

Возможность установить шины большого диаметра с развитыми грунтозацепами. Вернее, нужно, чтобы подвеска могла успешно работать с большими колесами.

Рама. В последнее время этот принципиально важный элемент конструкции несколько утратил свое значение, но именно рамные автомобили имеют самую прочную конструкцию.

При такой геометрии и с таким арсеналом в трансмиссии внедорожник не имеет ограничений на проселках (есть некоторые погодные и ландшафтные исключения), зимой одолевает большинство заснеженных участков дорог в европейской климатической зоне, не боится горных дорог, проложенных, условно говоря, лесовозами.

С преимуществами внедорожников все понятно, но они имеют и свои недостатки.

Недостатки внедорожников

Большая цена. Конструкция таких авто более сложна и имеет запас прочности, что поднимает общую стоимость. Кроме того, часто рыночную цену накручивают имиджевые соображения.

Худшая управляемость на скорости . Из-за рамной конструкции и большого клиренса эти машины имеют высокий центр масс, что отрицательно влияет и на устойчивость при движении на скорости, и при маневрировании в целом. В принципе, в этом классе есть несколько моделей с высокими скоростными ходовыми качествами, но это премиальные автомобили со сверхвысокой ценой и пониженной надежностью;

. Из-за рамной конструкции и большого клиренса эти машины имеют высокий центр масс, что отрицательно влияет и на устойчивость при движении на скорости, и при маневрировании в целом. В принципе, в этом классе есть несколько моделей с высокими скоростными ходовыми качествами, но это премиальные автомобили со сверхвысокой ценой и пониженной надежностью; Более низкий уровень комфорта . Есть конструктивные факторы, создающие излишние шумы и вибрации. Ценой недешевых решений этого можно избежать, но это опять-таки касается моделей премиум-сегмента.

. Есть конструктивные факторы, создающие излишние шумы и вибрации. Ценой недешевых решений этого можно избежать, но это опять-таки касается моделей премиум-сегмента. Более дорогие запчасти . Настоящие внедорожники очень редко строят на шасси массовых легковушек, поэтому они имеют много эксклюзивных компонентов.

. Настоящие внедорожники очень редко строят на шасси массовых легковушек, поэтому они имеют много эксклюзивных компонентов. Больший расход горючего . Даже если такое авто укомплектовано современным высокоэффективным силовым агрегатом, оно имеет значительный аппетит из-за больших колес и нескольких дополнительных агрегатов трансмиссии, которые приходится постоянно раскручивать.

. Даже если такое авто укомплектовано современным высокоэффективным силовым агрегатом, оно имеет значительный аппетит из-за больших колес и нескольких дополнительных агрегатов трансмиссии, которые приходится постоянно раскручивать. Ликвидность. Содержать старый внедорожник гораздо дороже легковой машины. Поэтому он больше теряет в цене, и в подержанном виде продать его за хорошие деньги непросто.

Что такое кроссовер

Почувствовав запрос потребителя на прочные полноприводные автомобили с повышенными возможностями проходимости, автопроизводители постепенно нащупали приемлемый для себя вариант конструкции. И удачно "продали" (здесь просится другое слово, но оно слишком сленговое для нашего издания) его населению.

Если коротко, создавая кроссовер, конструкторы забрали у настоящего внедорожника его главные внедорожные достоинства, оставив несколько второстепенных признаков.

Рама, раздаточная коробка, жесткое механическое подключение всех четырех колес – этого не стало совсем. Клиренс, углы въезда-съезда, ход колес вверх-вниз – это было уменьшено. Полный привод подключается через муфту того или иного типа. Это совершенные и удобные в использовании узлы, но они не могут работать дольше десяти-пятнадцати минут без отдыха, перегреваясь, например даже в неглубоком снегу при выезде с нерасчищенной парковки. Причем часто подключение режима 4х4 автоматическое, и происходит вне воли водителя, а иногда еще и с опозданием, когда колеса уже начали закапываться в грязь или снег.

К счастью, то, что у кроссоверов осталось от их славных предков – бескомпромиссных "проходимцев", тоже полезно. Хотя не намного, но таки увеличенный по сравнению с легковушками клиренс (17 – 20 см), высокая посадка водителя, большие колеса, защищенные накладками бамперы. У некоторых есть электронная имитация блокировок дифференциалов и режим блокировки муфты вместо жесткого подключения второй оси. Правда, жаль, что у многих моделей кроссоверов полного привода нет вовсе...

Если коротко

Понятно, что каждому владельцу хочется, чтобы его автомобиль был как можно функциональнее и мог проехать везде, а не только там, где для него проложили асфальт. Тем не менее, статистика всех стран с развитым авторынком свидетельствует: большинство владельцев внедорожников и родственных кроссоверов никогда не съезжает с асфальта. Недаром же не менее 50% всех автомобилей, так или иначе имеющих форм-фактор внедорожника, продается в комплектации с трансмиссией 4х2.

Так что мечтая о чем-то мощном и полноприводном, учтите свои реальные потребности и вспомните, как часто вам приходилось месить грязь и глубокий снег в вашей водительской практике? Возможно, именно кроссовера со "всеми ведущими" вам и будет достаточно, а переплачивать за неразрезные мосты и "раздатку" с блокировками вам ни к чему?

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о том, как бороться с запотеванием стекол в авто.