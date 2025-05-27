Авто пострадало из-за прорыва теплосети: кто ответит и как получить компенсацию

Аварии на теплосетях нередко приводят к повреждениям авто граждан. В таких ситуациях важно знать, кто несет ответственность за ущерб и как можно получить компенсацию за поврежденное имущество.
РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко, что делать владельцам авто, чтобы получить компенсацию за поврежденное имущество.
"Если транспортное средство получило повреждения в результате аварии на тепловой сети, ответственность за ущерб несет владелец тепловой сети, которым является коммунальное или другое предприятие, осуществляющее эксплуатацию тепловой сети", - говорит юрист.
Такое предприятие обязано содержать тепловую сеть в надлежащем состоянии, проводить текущий и капитальный ремонт тепловой сети, принимать меры для предотвращения возможных аварий на тепловой сети и тому подобное.
"Если транспортное средство, которое было повреждено в результате аварии на тепловой сети, было застраховано, владелец может обратиться к страховщику для получения возмещения", - отмечает Булименко.
При этом перечень документов, подтверждающих факт и обстоятельства наступления страхового случая и размер причиненного ущерба, а также форма, способ и порядок представления таких документов, определяется договором страхования, заключенным между страховщиком и владельцем транспортного средства.
Подтверждение факта страхового события возлагается на страхователя или другое лицо, определенное договором страхования.
"Законом предусмотрено, что вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло", - говорит юрист.
Владелец поврежденного в результате аварии на тепловой сети транспортного средства имеет право обратиться с иском в суд о возмещении имущественного ущерба к владельцу тепловой сети.
"В этом случае владелец транспортного средства должен предоставить суду доказательства факта причинения и размера имущественного ущерба, а также доказательства, подтверждающие непосредственную причинную связь между неправомерными действиями (бездействием) владельца тепловой сети и самим имущественным ущербом", - добавляет Булименко.
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