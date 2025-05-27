Авто пострадало из-за прорыва теплосети: кто ответит и как получить компенсацию

Кто ответственный, если прорыв теплосети повредил авто

"Если транспортное средство получило повреждения в результате аварии на тепловой сети, ответственность за ущерб несет владелец тепловой сети, которым является коммунальное или другое предприятие, осуществляющее эксплуатацию тепловой сети", - говорит юрист.

Такое предприятие обязано содержать тепловую сеть в надлежащем состоянии, проводить текущий и капитальный ремонт тепловой сети, принимать меры для предотвращения возможных аварий на тепловой сети и тому подобное.

"Если транспортное средство, которое было повреждено в результате аварии на тепловой сети, было застраховано, владелец может обратиться к страховщику для получения возмещения", - отмечает Булименко.

При этом перечень документов, подтверждающих факт и обстоятельства наступления страхового случая и размер причиненного ущерба, а также форма, способ и порядок представления таких документов, определяется договором страхования, заключенным между страховщиком и владельцем транспортного средства.

Подтверждение факта страхового события возлагается на страхователя или другое лицо, определенное договором страхования.

Можно ли получить 100% компенсации

"Законом предусмотрено, что вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло", - говорит юрист.

Владелец поврежденного в результате аварии на тепловой сети транспортного средства имеет право обратиться с иском в суд о возмещении имущественного ущерба к владельцу тепловой сети.

"В этом случае владелец транспортного средства должен предоставить суду доказательства факта причинения и размера имущественного ущерба, а также доказательства, подтверждающие непосредственную причинную связь между неправомерными действиями (бездействием) владельца тепловой сети и самим имущественным ущербом", - добавляет Булименко.