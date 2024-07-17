Авто для лета: какие бывают кабриолеты и в чем их преимущества

Когда-то давно все автомобили были кабриолетами – потому что так дешевле и проще. Позже было время, когда за счет брезентовой крыши экономили дефицитный лист холоднокатаной стали. Но в настоящее время машина с открытым верхом – однозначно маркер жизненного успеха владельца.

Довольно часто такие автомобили покупают в качестве второй-третьей машины, специально для теплого времени года или для развлекательных поездок. И автопроизводители подыгрывают в этом потребителям, позиционируя разного рода "кабрики" именно как модели эксклюзивные, люксовые, премиальные. Разберемся в них поподробнее.

Кабриолет

Автомобиль, крыша которого складывается вместе с задней стенкой кузова. Составная часть обычно мягкая, но бывает и жесткой. Боковые окна – полноценные стеклянные, и опускаются в дверь и боковины кузова. Двери чаще всего две (так диктуют рассуждения жесткости кузова), но бывает и четыре. Один из самых распространенных открытых типов автомобилей сегодня.

Кабриолет-хардтоп

Фактически кабриолет, но без механизмов складывания крыши, поскольку он у него жесткий и полностью съемный. В настоящее время используется в редких случаях – например, на парадных машинах.

Фаэтон

В принципе то же, что и кабриолет, имеет две или четыре двери, мягкий складывающийся верх. Главное отличие – жесткие боковые окна не предусмотрены, вместо них – съемные боковины (обычно мягкие), в которых сделаны стеклянные или мягкие пластиковые окна.

Родстер

Спортивный вариант открытого кузова – укороченный, двухместный, со складывающимся мягким тентом. Есть модели, которые дополнительно комплектуются зимней крышей – цельной жесткой, которая летом хранится в гараже. Часто особенно мощный силовой агрегат. Это еще один наиболее массовый открытый тип на сегодняшний день.

Торга

Спортивный кузов обычно двухместный, со съемной средней частью крыши. Фактически купе, у которого снимается крыша над креслами водителя и пассажиров. Часто воспринимается как родстер, у которого оставили зафиксированную жесткую заднюю часть кабины. Вариант достаточно редок, хотя есть модели, которые в таком виде выпускаются массово.

Спайдер

Эксклюзивный кузов, фактически разновидность родстера. Спортивная машина для непродолжительных развлекательных прогулок, имеющая низкое, ниже взгляда водителя, лобовое стекло или нет его совсем. Как правило, это не товарный серийный автомобиль, а концепт или шоукар для привлечения внимания к определенному бренду.

Купе-кабриолет

Двухдверный автомобиль спортивного типа с жесткой крышей, складывающийся в багажник, превращая машину в кабриолет. В настоящее время это чаще всего отдельная модель на базе массового семейного авто, более или менее практичная, с четырехместным салоном или с пассажирской формулой 2+2.

Ландо (ландоле)

Трехобъемный кузов типа седан, но с открывающейся частью крыши над задними сиденьями. Уникальный представительский автомобиль, своего рода парадная версия для высших чиновников и коронованных лиц.

Брогам (купе де виль)

Большой комфортный пассажирский кузов с крышей, часть которого открывается или снимается над передним рядом сидений. Вернее, под открытым небом сидит водитель, а пассажиры остаются в классическом закрытом салоне. Настоящая экзотика, которую заказывают себе коронованные особы и экстравагантные богачи.

Фаэтон-универсал

Упрощенный грузопассажирский кузов, крытый мягким тентом (часто на фиксированном каркасе), складывающийся или снимающийся. Массово использовался на брутальных армейских внедорожниках, которым нужен был низкий силуэт для лучшей маскировки.

Шуттингбрейк

Известен как кузов для охотников, участников сафари и суровых путешественников по бездорожью. Чаще это внедорожник, пикап или фургон мягким покрытием всего кузова или его задней части и с расположенными вдоль бортов сиденьями. Массово встречался на внедорожниках с кузовом фаэтон-универсал, задние сиденья-скамьи которого располагались продольно.

Кратко

Не хотелось бы огорчать тех, кто мечтает когда-то пересесть на яркий кабриолет или что-то в этом роде, но… Среди автомобильных журналистов есть мнение, что такие авто на самом деле – не для жаркого лета. Поэтому, прежде чем начать собирать деньги на мечту без крыши, советуем найти возможность поездить на машине со сложенным верхом в разных условиях. А мы со своей стороны обещаем на днях подготовить статью по соответствию кабриолета отечественным условиям эксплуатации.