Австрійський канцлер пов'язав зростання цін на газ із "конфліктом Росії та України"

Канцлер Австрії Карл Нехаммер вважає, що конфлікт Росії і України позначається на зростанні цін на газ в Європі. Ситуацію погіршують ознаки того, що Росія готує вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Звичайно, конфліктна ситуація між Україною і Росією є також драйвером ціни на газ. Ситуація там більш ніж напружена. Стає більше ознак, що Росія володіє достатніми військовими потужностями, щоб піти на часткове вторгнення", - заявив Нехаммер.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання скрапленого газу до Європи. Інші джерела шукають на випадок, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну і щодо неї будуть введені жорсткі санкції.

Зазначимо, сьогодні європейське видання Euractiv з посиланням на джерело в НАТО опублікувало матеріал, в якому йдеться, що в Північноатлантичному альянсі визнають, що Росія не планує вторгнення в Україну.