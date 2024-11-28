В Австрии сделали заявление о мире в Украине

Он отметил, что Австрия как нейтральная страна может быть предложена как место для возможных мирных переговоров.

В то же время Негаммер подчеркнул, что любые обсуждения мира должны проводиться при участии Украины, и ее интересы должны быть в центре переговоров.

Кроме того, политик отметил интерес Трампа в теме войны и его желания прекратить конфликт. По словам австрийского канцлера, Трамп демонстрировал эмоциональную вовлеченность и высокую мотивацию к инициативам, способствующим прекращению войны и уменьшению человеческих потерь.

Негаммер повторил, что никакие решения о мире не могут приниматься без Украины. Он также отметил, что вопрос территориальных уступок или сокращение военной помощи на данном этапе не обсуждался.

Канцлер отметил важность международной поддержки Украины и объединенных усилий для достижения справедливого мира. Он выразил надежду, что заинтересованность Трампа может создать "новую динамику" в разрешении конфликта.