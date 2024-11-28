RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Австрии сделали заявление о мире в Украине

Фото: канцлер Австрии Карл Негаммер (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер подчеркнул, что любое мирное урегулирование войны, которую развязала Россия против Украины, возможно только с участием Украины и с учетом ее интересов. Он подробно рассказал о своем телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого значительное внимание было уделено войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Негаммера для PULS 24.

Он отметил, что Австрия как нейтральная страна может быть предложена как место для возможных мирных переговоров.

В то же время Негаммер подчеркнул, что любые обсуждения мира должны проводиться при участии Украины, и ее интересы должны быть в центре переговоров.

Кроме того, политик отметил интерес Трампа в теме войны и его желания прекратить конфликт. По словам австрийского канцлера, Трамп демонстрировал эмоциональную вовлеченность и высокую мотивацию к инициативам, способствующим прекращению войны и уменьшению человеческих потерь.

Негаммер повторил, что никакие решения о мире не могут приниматься без Украины. Он также отметил, что вопрос территориальных уступок или сокращение военной помощи на данном этапе не обсуждался.

Канцлер отметил важность международной поддержки Украины и объединенных усилий для достижения справедливого мира. Он выразил надежду, что заинтересованность Трампа может создать "новую динамику" в разрешении конфликта.

Напомним, в офисе президента Украины назвали главное условие для начала переговоров с Россией. Речь об уходе вражеских войск на позиции до 24 февраля 2022 года.

При этом новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что хочет усадить Украину и РФ за стол переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия