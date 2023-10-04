RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Австрии надеются на переговоры Украины и РФ. В Киеве резко ответили

Фото: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Австрия надеется, что Украина и Россия сядут за стол переговоров. Однако в Киеве думают иначе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По его мнению, мир всегда достигается за столом переговоров, а не на поле боя.

"На мой взгляд, лучше раньше, чем позже - логика переговоров вернется на поле боя", - сказал он.

При этом представитель украинского правительства в комментарии Bild подчеркнул, что Украина не сядет за стол переговоров с Россией.

"Даже если давление со стороны Брюсселя будет расти, мы не будем вести переговоры", - резко сказал собеседник в комментарии немецкому изданию.

По словам источника в правительстве, Украине нужны успехи до конца года, чтобы показать, что она способна выиграть войну.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе".

Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прогнозировал усиление призывов в мире, чтобы заставить Украину вернуться к переговорам с Россией.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияАвстрияВойна в Украине