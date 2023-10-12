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Австрия выделит финансовую помощь для восстановления Украины

Четверг 12 октября 2023 18:34
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Австрия выделит финансовую помощь для восстановления Украины Фото: Магнус Бруннер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрия в рамках недавно запущенной специальной программы решила выделить 40 млн евро для помощи Молдове и восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Австрии.

"Всемирный банк закрывает пробелы в финансировании ремонта и реконструкции транспортной, энергетической и медицинской инфраструктуры в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках недавно запущенной специальной программы для Украины и Молдовы (SPUR) в рамках Международной ассоциации развития (IDA), филиала Группы Всемирного банка, Австрия обязалась инвестировать 30 миллионов евро.

Кроме того, через Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF) обещано немедленную дополнительную поддержку в размере 10 миллионов евро. В целом Австрия выделяет еще 40 миллионов евро на поддержку Украины и Молдовы.

"Австрия в очередной раз демонстрирует свою солидарность со странами, пострадавшими от кризисов. Этими инвестициями мы подчеркиваем нашу приверженность поддержке реконструкции и восстановления в Украине и Молдове", - сказал министр финансов Магнус Бруннер.

Сколько всего оказала помощь Австрия

Австрия уже делала финансовые взносы для поддержки народа Украины в прошлом. Всего до июля 2023 года двусторонняя и многосторонняя помощь Австрии Украине составила 750 миллионов евро.

"Принимая новые обязательства, Австрия подтверждает свою роль надежного партнера в международном сообществе и подчеркивает приверженность страны к миру и стабильности в Европе", - говорится в Минфине.

Помощь от Австрии

Федеральное правительство Австрии, как и другие государства ЕС, оказывает Украине помощь на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ.

Недавно Вена согласовала выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Также Австрия выделила 1 млн. евро для деятельности Международного агентства по атомной энергии в Украине.

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