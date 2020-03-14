Австрія припиняє авіасполучення з Францією, Швейцарією та Іспанією

Австрійський уряд призупиняє авіасполучення з Францією, Швейцарією та Іспанією у зв'язку з пандемією коронавіруса в Європі. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Австрії.

Повідомляється, що всі рейси з Франції, Швейцарії та Іспанії будуть припинені з понеділка, 16 березня. Австрійцям, які перебувають у цих країнах, рекомендували повернутися додому.

"Застереження щодо подорожей по Франції, Швейцарії та Іспанії. Враховуючи швидке поширення коронавіруса, австрійським подорожуючим рекомендується негайно почати повернення додому. З понеділка (16 березня), 24.00 всі рейси з цих трьох країн будуть припинені", - йдеться в повідомленні.

Також Австрія посилить контроль на кордоні з Швейцарією і Ліхтенштейном, аналогічний тому, який діє зараз на кордоні з Італією.

Нагадаємо, 10 березня у зв'язку з поширенням коронавіруса Австрія заборонила в'їзд в країну для громадян Італії. Винятком стануть громадяни, які будуть мати довідку про відсутність вірусу.

Перша смерть від коронавіруса в Австрії була зафіксована 12 березня. Від вірусу помер 69-річний чоловік, який раніше відвідав Італію.