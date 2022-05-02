Австрія підтвердила готовність приєднатися до ембарго на нафту з РФ

Австрійський уряд підтримає заборону на купівлю російської нафти в разі запровадження ембарго Європейською комісією. Цю позицію підтвердила міністерка клімату, навколишнього середовища та енергетики Леоноре Гевесслер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс" .

У випадку ухвалення Єврокомісією рішення про ембарго нафти з Росії, Австрія приєднається до обмежень. Раніше країна перебувала в "групі ризику" країн, що могли накласти вето на такий вид санкцій.

"Поки пропозиції Єврокомісії немає, але Австрія готова послідовно брати участь у нафтовому ембарго, якщо комісії та країни-члени будуть готові його запровадити", – заявила Гевесслер.

За словами міністерки, країна підготувалася до такого кроку. Якщо раніше Австрія імпортувала з Росії 10% потреб у нафті, то від початку війни проти України провела роботу з диверсифікації джерел. У березні австрійські компанії взагалі не купували нафту з РФ.