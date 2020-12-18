Австрія планує ввести черговий локдаун після Різдва

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Австрії планує ввести вже третій локдаун з початку пандемії. Обмеження хочуть посилити після Різдва і до 18 січня.

Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

Зокрема, в Австрії планують заборонити всю роздрібну торгівлю, крім продуктових магазинів і аптек. Також хочуть відновити заборону на вільне пересування. Ці обмеження триватимуть до 18 січня. Школи відновлять роботу 7 січня, проте до 18 січня навчання буде проходити онлайн.

При цьому 16-17 січня в Австрії планують провести масове тестування для населення. У випадку, якщо результат тестування буде позитивним, людина залишиться на самоізоляції ще на тиждень.

Питання введення локдауну в країні буде обговорюватися сьогодні, 18 грудня, під час наради між урядом і федеральними штатами.

Нагадаємо, на початку грудня в Австрії заявили про поступове зняття обмежень. При цьому канцлер країни Себастьян Курц заявив, що до нормального життя вийде повернутися не раніше ніж через півроку.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку грудня Австрія почала масову вакцинацію населення від коронавірусу.