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Австрия передаст Украине 18 миллионов евро для помощи пострадавшим от войны

Фото: Австрия передаст Украине 18 миллионов евро пособий (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Федеральное правительство Австрии согласовало выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Австрия продолжает увеличивать финансовую помощь Украине: правительство выделит еще 18 млн евро из фонда чрезвычайных ситуаций за границей (AKF) МИД", - говорится в сообщении.

Таким образом, финансовая поддержка Австрии уже "превысила отметку в 150 миллионов евро".

Как отметили в МИД Австрии, по 6 миллионов евро получат Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международный комитет Красного Креста (МККК), еще 4 млн евро получит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и 2 млн евро – Фонд ООН в отрасли народонаселения (ЮНФПА).

"Это направлено на поддержку людей в Украине и Молдове. Соседнее государство Молдова принимает наибольшее количество перемещенных лиц из Украины по сравнению с количеством своего населения", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский Союз выделит пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд. евро для поддержки Украины.

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