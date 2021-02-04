Австрія може відмовитися від авіаквитків дешевше 40 євро. ЄС чекає роз'яснень

Австрія може ввести мінімальну ціну на авіаквитки на рівні 40 євро. Це загрожує тим, що авіакомпанії не зможуть пропонувати дешеві квитки на польоти до цієї країни.

Про це пише Euroactiv.

Повідомляється, що в уряді Австрії заявляли про такі плани ще влітку 2020 року. За словами представника Єврокомісії, Брюссель "очікує отримати від австрійської влади більш докладну інформацію про точний зміст передбачених заходів".

Також повідомляється, що, зіткнувшись з необхідністю підвищення податків на авіаперевезення з метою скорочення викидів парникових газів, великі авіаперевізники, такі як Lufthansa і Air France-KLM, виступили за мінімальні тарифи, які можуть знищити більшу частину ринку дешевих квитків.

При цьому Euroactiv пише, що, за правилами ЄС про повітряні сполучення від 2008 року авіакомпанії вільно встановлюють ціни на авіаквитки для рейсів усередині ЄС.

"Як завжди, комісія перевірить, чи відповідають нові заходи загальним правилам ЄС, і, при необхідності, вступить у діалог з австрійською владою", - додав представник ЄС.

Зазначимо, на сьогодні, наприклад, вартість авіаквитків з Києва до Відня авіакомпанії WizzAir стартує від 18 євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кіпр вводить обов'язкову самоізоляцію для туристів.

Також повідомлялося, що в ЄС виявили масову підробку негативних тестів на COVID.