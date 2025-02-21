Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине, - посол

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Австрии в Украине Арад Бенкьо.

"Австрия, как нейтральная страна, предложила свои услуги в качестве принимающей стороны переговоров между вовлеченными сторонами. Важно отметить, что Австрия также является местом расположения 52 международных организаций, в том числе 18 организаций системы ООН", - сказал он.

По его словам, Украина и ЕС должны быть привлечены к переговорам, которые американцами и россиянами.

Посол рассказал, что в середине декабря прошлого года тогдашний канцлер Австрии Карл Нехаммер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они обсудили активизацию совместных усилий для достижения полного, справедливого и прочного мира.

"Канцлер Нехаммер подчеркнул, что Вена как столица нейтральной страны всегда готова принять будущие мирные переговоры. У нас был саммит между Брежневым и Картером в 1979 году, Кеннеди и Хрущевым в 1961 году", - сказал он.

По его словам, будучи местом многочисленных международных организаций, Австрия проводит внешнюю политику, выступающую за диалог и ответственность. В Австрии расположена штаб-квартира МАГАТЭ, которая занимается вопросами ядерной энергетики.

"Но в Вене есть и другие организации, которые занимаются этим вопросом, например, Энергетическое сообщество ЕС. Итак, энергетика - это один из многих вопросов, которые можно было бы обсудить", - рассказал посол.

Бенкьо отметил, что в любом случае европейцы должны иметь место за столом переговоров - "не только потому, что мы являемся крупнейшими донорами, но и потому, что Украина является европейской страной, которая борется за наши ценности и свободу".