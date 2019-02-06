Австрія має сплатити за будинок Гітлера 1,5 млн євро

Австрія націоналізувала будинок разом з гаражами та паркомісцями

Дом, в котором родился Адольф Гитлер, в австрийском городке Браунау-на-Инне, стоит больше, чем государство оплатило его бывшей владелице. В соответствии с решением, принятым земельным судом в городе Рид-им-Иннкрайс, Австрия должна выплатить его бывшей владелице 1,5 миллиона евро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, Австрия национализировала 2-этажный дом вместе с гаражами и парковочными местами и оплатила его бывшей владелице, исходя из экспертизы, 310 тысяч евро.

68-летняя женщина обратилась в суд, и повторной экспертизой было установлено, что стоимость дома почти в 5 раз выше. Адвокат отметил, что женщина с облегчением восприняла информацию о новом возмещении. Впрочем, он не исключает, что решение суда будет обжаловано государством.

Представитель подразделения минстерства финансов, который представляет интересы государства в процессе, отметил, что сначала нужно изучить, насколько адекватным является определен новый размер компенсации, и после этого принимать решение об обжаловании.

Напомним, в 2016 году Австрийское министерство внутренних дел заявило о планах конфисковать дом, в котором родился Адольф Гитлер.

Как писал Styler, личный телефон Адольфа Гитлера выставили на торги.

Отмечалось, что стартовая цена лота - 100 тысяч долларов, но за него планируют выручить в два раза больше.