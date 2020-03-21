З Австрії повертається останній літак з українцями, застряглими в країні

У суботу, 21 березня, з австрійського Відня повертається останній літак з українцями за цей тиждень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook посла України в Австрії Олександра Щерби.

За його словами, це вже четвертий літак, який евакуює українців з-за кордону за цей тиждень.

"Сьогодні останній (четвертий за цей тиждень) літак на Київ. Буде повний (майже 200 пасажирів). Вчора домовилися з авіакомпанією SkyUp про два безкоштовних квитки для застряглих тут музикантів, яким грошей не вистачило", - зазначив Щерба.

Нагадаємо, число хворих коронавірусом в Україні на 21 березня збільшилася до 41 інфікованого. У зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19, режим НС оголошено вже в трьох областях країни.

Також РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області був зафіксований перший одужання від коронавіруса. Чоловік успішно пройшов лікування, і 20 березня його вже виписали з лікарні.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України станом на ранок 21 березня не виявило нових випадків зараження коронавірусом.