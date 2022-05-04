В Австрії не бачать Україну в ЄС найближчі десять років

Міністр у справах ЄС та конституційних питань Австрії Каролін Едтштадлер вважає, що Україна не може претендувати на прискорену процедуру вступу в Євросоюз. Таким чином шлях нашої країни в ЄС може тривати десятиліття.

“Повний шлях приєднання України буде тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий у найближчі п'ять-десять років, оскільки деякі держави на Західних Балканах чекали десятиліття для наступного кроку", - заявила вона.

Також Едтштадлер прокоментувала нещодавню заяву міністра закордонних справ Австрії Олександра Шалленберга, який запропонував Україні “розглянути інші способи наблизитися до ЄС, окрім членства”. Вона пояснила, що Україна почула відмову від членства в ЄС в цій заяві, але це зовсім не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії.