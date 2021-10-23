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В Австрії розглядають введення локдауну для невакцинованих, - канцлер

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Австрія, Субота 23 жовтня 2021 22:22
В Австрії розглядають введення локдауну для невакцинованих, - канцлер Фото: канцлер Австрії Александер Шалленберг (flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

У разі подальшого зростання кількості нових захворювань COVID-19 в Австрії будуть введені обмеження, включаючи заборону виходу з дому, для людей, які не вакцинувалися від коронавірусу. Про це заявив під час прес-конференції у Відні канцлер Австрії Олександр Шалленберг за результатами обговорення федерального уряду з керівниками федеральних земель Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

"Якщо система охорони здоров'я буде наближатися до своїх лімітів, то тоді нам не залишиться нічого іншого, як ввести подальші обмеження для людей, які не вакцинувалися або ще не перехворіли, і ці обмеження будуть стосуватися їх участі в суспільному житті країни", - заявив канцлер Австрії.

За його словами, уряд не хоче цього робити і цим новим обмеженням ще можна запобігти - шляхом вакцинації тих громадян, які ще не зробили щеплення від COVID-19.

При цьому канцлер запевнив, що новий потенційний локдаун не буде поширюватися на людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

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