В Австрії стався вибух на збройовому заводі, є загиблий

Причина вибуху поки не встановлена

В Австрии произошел взрыв на оружейном заводе, в результате происшествия погиб один сотрудник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA.

Отмечено, что еще один человек вследствие взрыва получил тяжелые ранения.

"В результате взрыва на вооруженном заводе Glock в городке Ферлах в Каринтии во вторник погиб один работник. Он умер сразу на территории завода. Еще один человек, также многолетний работник, получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что причина взрыва еще не установлена. Кроме того, здание завода, где случился взрыв, не повреждено.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дессельбруне, что в федеральной земле Верхняя Австрия, произошел взрыв на складе боеприпасов. В результате инцидента серьезные травмы получили два человека.

Как писало РБК-Украина, на нефтеперерабатывающем заводе Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в Тайване 29 января в результате пожара произошел взрыв. Инцидент повлияет на ежедневное производство 30 тыс. баррелей дизельного топлива.