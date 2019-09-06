В Австрії перед виборами здійснили кібератаку на одну з партій

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Хакери викрали дані Австрійської народної партії

Австрійська народна партія (АНП) заявила, що хакери зламали та викрали дані з її серверів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter АНП.

Повідомляється, що кібератаки на сервер партії здійснювалися в період з 27 липня по 3 вересня. За цей період було викрадено 1,3 тис гігабайт даних. Частина інформації щодо пожертвувань і фінансування виборчої кампанії була злита в ЗМІ.

"В останні місяці здійснювалися цілеспрямовані, злочинні, професійні хакерські атаки на народну партію з можливістю копіювання та підробки даних. Метою хакерів було нашкодити нам і нашої демократії", - йдеться в повідомленні партії.

Хто саме стояв за хакерськими атаками поки невідомо. При цьому, у партії відкинули версію з втручанням з боку розвідслужб як внутрішніх, так і зовнішніх.

Зазначимо, АНП очолює колишній канцлер країни Себастьян Курц. Дострокові парламентські вибори в Австрії пройдуть 29 вересня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що влада Чехії заявили про кібератаках з боку Російської Федерації. За повідомленням чеського уряд атаки здійснювалися в червні 2019 року.

Також повідомлялося, що в США не заперечують повторного втручання РФ у виборчий процес Америки. У США залишається вразливою перед можливими кібератаками.