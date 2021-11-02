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В Австрії схвалили вакцинацію третьою дозою для всіх громадян старше 18 років

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Відень, Вівторок 02 листопада 2021 20:40
В Австрії схвалили вакцинацію третьою дозою для всіх громадян старше 18 років Фото: в Австрії схвалили вакцинацію третьою дозою для всіх громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Національна рада з імунізації Австрії рекомендувала робити бустерні щеплення від коронавірусу громадянам від 18 років. Зокрема, Рада схвалила ревакцинацію після шести місяців і більше після отримання другої дози вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

Згідно з дослідженнями, захист від інфекцій знижується з часом при використанні всіх вакцин. Однак, зокрема, люди молодше 60 років як і раніше захищені від важких курсів, але бустер значно підсилює захисний ефект - особливо у літніх людей.

Дотепер комітет з вакцинації рекомендував тільки пацієнтів з групи високого ризику, жителів будинків престарілих, людей старше 65 років і людей, що піддаються підвищеному ризику зараження.

Також ревакцинація рекомендується всім, хто був щеплений препаратом AstraZeneca, через шість-дев'ять місяців мРНК-вакциною. У разі препарату Johnson & Johnson, що передбачає одну дозу, повторна вакцинація мРНК-вакциною рекомендується вже через 28 днів.

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