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В Австрії почалася спецоперація проти радикальних ісламістів

Автор: Анастасия Рокитна

Поліція в Австрії проводить обшуки за 60 адресами в чотирьох федеральних землях. Вже затримали близько 30 осіб.

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Про це повідомляє The Times.

У прокуратурі землі Штирія заявили, що "слідчі працюють за 70 підозрюваним і кільком організаціям, які, імовірно, підтримують терористичні організації "Брати-мусульмани" і "ХАМАС".

Обшуки ведуться на локаціях, де можуть знаходитися або проживати люди, підозрювані у зв'язках з радикальними ісламістами.

Нагадаємо, 2 листопада у Відні група невідомих влаштувала стрілянину відразу в шести локаціях міста. Спецоперація із затримання терористів тривала всю ніч. Одного з нападників ліквідували. Жертвами теракту стали 5 осіб, ще 22 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту в Відні взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Як повідомляло РБК-Україна, українців немає серед жертв і постраждалих від теракту у Відні.

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