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В Австрії легалізували евтаназію

Автор: Валерія Поліщук

Парламент Австрії схвалив законодавство, яке дозволить хронічно або невиліковно хворим людям висловлювати свою волю до смерті в строго визначених обставинах. Законодавство спрямоване на запобігання можливим зловживанням, оскільки в ньому прямо виключені неповнолітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Законодавці схвалили нові правила широкою більшістю голосів, при цьому тільки одна з трьох опозиційних партій проголосувала проти. Зміни були необхідні після того, як у 2020 році федеральний суд скасував положення кримінального законодавства, що забороняє будь-які форми допомоги тим, хто наклав на себе руки.

З 2022 року люди, які хронічно важко хворі або не мають перспектив на одужання, зможуть викласти свою волю до смерті, що в деякому роді схоже на прижиттєвий заповіт.

Дорослі, які бажають припинити своє життя, повинні будуть представити діагноз і підтвердити свою здатність приймати власне рішення. Вони повинні будуть поговорити з двома лікарями, після чого, після деякого періоду роздумів, запевнити своє бажання в адвоката або нотаріуса.

Після цього вони зможуть отримати смертельні препарати в аптеці. Назви аптек, що надають препарати, не будуть публічно рекламуватися і будуть розкриті тільки адвокатам і нотаріусам, які отримують повідомлення.

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Австрія