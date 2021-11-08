Австралійська European Lithium виходить на ринок України і видобуватиме літій

Мова, зокрема, йдеться про розвиток та видобуток рідкоземельних копалин на двох літієвих родовищах в Україні: Шевченківській та ділянці "Добрий".

Попередні оцінки вказують про залучення інвестицій у розробку та подальше збагачення літію на двох українських родовищах у розмірі близько AUD 1 млрд.

Партнером австралійської компанії в Україні виступила міжнародна інвестиційна компанія Millstone&Co, яка увійшла до складу акціонерів European Lithium.

В Millstone&Co підтвердили цей факт угоди, додавши, що, у відповідності до угоди, інвестують в капітал компанії AUD 90 млн протягом 5 років. За словами Михайла Жернова, керуючого партнера Millstone&Co, інвестиції буде спрямовано як на розвиток діючого літієвого проекту European Lithium – Wolfsberg у Каринтії (Австрія), так і на майбутні проекти в Україні.

Як зазначив виконавчий директор European Lithium Тоні Сейдж, його компанія має сподівання приєднання українських родовищ до існуючого Wolfsberg, що зробить EUR одним із головних видобувачів літію в Європі.

Своєю чергою Жернов, зазначив, що синергія досвіду EUR та Millstone&Co дозволить збільшити ефективність виробництва літію в Європі.

В European Lithium акцентували увагу, що на першому етапі австралійська компанія має підтвердити ліцензії на українські родовища, а в подальшому провести розвідку родовищ відповідно до JORC на основі перевірочних робіт (подвійне буріння). На ці цілі знадобиться щонайменше три роки та AUD 40 млн.

European Lithium (EUR:AU) – публічна компанія яка котирується на австралійській фондовій біржі (ASX). Основний актив компанії – родовище літію в Австрії. Капіталізація 196,320 млн AUD

Millstone&Co - приватна інвестиційна компанія, яка надає клієнтам фінансові та інвестиційні послуги. Компанія має офіси в Варшаві, Кракові, Києві та Дубай.

